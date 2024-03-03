LeBron James NBA tarihinde bir ilki başardı!

Maçın ardından James şunları söyledi, "Kariyerimin bu noktasında benim için çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Kariyerim boyunca yaptığım şeylerin başında yer alıyor mu? Hayır. Ama bunun bir anlamı var mı? Kesinlikle. Bu ligde bir şeyler başarabilmek benim için bir hayaldi ve hayatım boyunca böyle başarılara imza atmak benim için bir şeyler ifade ediyor."