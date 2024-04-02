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        Haberler Spor Futbol İngiltere Leeds United evinde Hull City'i yıktı! - Futbol Haberleri

        Leeds United evinde Hull City'i yıktı!

        İngiltere Championship'in 40. haftasında Hull City deplasmanda Leeds United'a 3-1 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 00:27 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:27
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        Leeds United evinde Hull City'i yıktı!
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        İngiltere Championship'in 40. haftasında Leeds United ile Hull City karşı karşıya geldi.

        Elland Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leeds United 3-1 kazanırken goller; 9. dakikada Sam Byram, 88. dakikada penaltıdan Cyrencio Summerville ve 90+7'de Daniel James'den geldi.

        Hull City'nin tek golünü 34. dakikada Fabio Carvalho atarken, milli futbolcular Ozan Tufan 73, Abdülkadir Ömür ise 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 86'ya yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 6 maça yükselen Hull City 58 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Leeds United deplasmanda Coventry'e konuk olurken, Hull City deplasmanda Cardiff ile karşılaşacak.

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