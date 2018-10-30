Leganes - Rayo Vallecano maçı heyecanı

Leganes ve Rayo Vallecano, 30 Ekim 2018 Salı günü İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:30. Leganes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Rayo Vallecano, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da Leganes kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Rayo Vallecano kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Leganes son hafta oynanan Rayo Vallecano maçında 1-0 kazandı.

Rayo Vallecano ise Leganes karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Leganes, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Rayo Vallecano, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Rayo Vallecano, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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