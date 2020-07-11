Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray, Lemina'nın sezon sonuna kadar takımda kalması için oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton ile anlaştı. Monaco'nun Onyekuru'yu çağırmasının ardından 'Lemina da gidecek mi' soruları son buldu. Seri ile birlikte sezon sonuna kadar kulüpte kalacak oyuncu, maça çıkarsa 1 aylık maaş ödemesi yapılacak. Galatasaray, 2 oyuncunun önümüzdeki sezon da kalması için ise henüz bir anlaşma gerçekleşmedi.

Seri için görüşmeler sürerken Lemina'nın sakatlık durumuna göre harekete geçilecek.

ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray'da yarın oynanacak Ankaragücü maçında Lemina ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.