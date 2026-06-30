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        Haberler Spor Futbol Lens, Malang Sarr ile yollarını ayırdı!

        Lens, Malang Sarr ile yollarını ayırdı!

        Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarr'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe ile anılıyordu: Takımından ayrıldı!

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Racing'in tarihi sezonunun en önemli oyuncularından biri olan Malang Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle Artois'tan ayrılıyor. Kulüp olarak savunma oyuncusuna içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        2024 yılında Chelsea'den Lens'e transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2025-2026 sezonunda takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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