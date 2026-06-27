Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Levent Mercan: Herkes yeni sezona çok motive

        Levent Mercan: Herkes yeni sezona çok motive

        Fenerbahçeli oyuncu Levent Mercan, Topuk Yaylası Tesisleri'nde FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Tecrübeli sol bek, "Çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya'da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız. Herkes çok motive ve bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 13:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Herkes yeni sezona çok motive"

        Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de 25 yaşındaki sol bek Levent Mercan, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.

        Takım içerisinde çok güzel bir enerjinin olduğunu dile getiren Levent Mercan, “Şu an çok iyiyiz. Başlayalı iki gün oldu. Takım içerisinde çok güzel bir enerji var. Sezon bittikten sonra tabii ki ailemle birlikte tatil yaptıktan sonra buraya geldim. Herkes çok motive ve bizim adımıza antrenmanlar çok güzel geçiyor. Bütün takım çok motive ve en iyi şekilde hazırlanıp gelmiş” ifadelerini kullandı.

        "İSMAİL HOCAMIZ HEMEN İLK GÜNDEN KENDİ FELSEFESİNİ TAKIMA ANLATARAK BAŞLADI"

        Teknik direktör İsmail Kartal’ın oyuncularla iletişiminin çok iyi olduğunu dile getiren 25 yaşındaki sol bek, “İsmail Hocamız inanılmaz motive. Hemen ilk günden kendi felsefesini takıma anlatarak başladı. Oyuncularla da iletişimi çok iyi. Bizim adımıza çok iyi bir sezon geçebilir” diye konuştu.

        REKLAM

        "FUTBOLCULARIN ANTRENMANI VE RAHATLIĞI İÇİN BURASI ÇOK GÜZEL İMKANLAR SUNUYOR"

        Topuk Yaylası Tesisleri’ni çok beğendiğini ifade eden Levent Mercan, sözlerine şöyle devam etti:

        “Ben burayı çok beğeniyorum. Burada inanılmaz bir ortam var. Sahalar çok yakın, havalar da çok güzel. İnşallah böyle kalır. En önemlisi imkanlar. Burada da futbol ve personel adına imkanlar çok iyi. Futbolcuların antrenmanı ve rahatlığı için burası çok güzel imkanlar sunuyor.”

        "BİRBİRİMİZLE BURADA EN İYİ ŞEKİLDE VAKİT GEÇİRMEYE BAKIYORUZ"

        Takımdaki herkesin çok motive olduğunu söyleyen Levent, “Takım içerisinde çok güzel bir iletişimimiz var. Herkes çok motive. Herkesin enerjisi çok yüksek. Birbirimizle burada en iyi şekilde vakit geçirmeye bakıyoruz” dedi.

        "HER SENE TAKIMIMA EN İYİ KATKIYI NASIL VEREBİLİRİM ONA BAKIYORUM"

        En rahat olduğu mevkinin sol bek olduğunu söyleyen Levent Mercan, “Benim için en rahat mevki şu an oynadığım sol bek. Ama tabii ki benim avantajım daha önce çok farklı pozisyonlarda oynamış olmam. Hem sol bek hem de başka pozisyonları değerlendirebiliyorum. Ama en rahat ettiğim pozisyon sol bek. Her sene üstüne koyarak çalışmaya bakıyorum. Her zaman hem ofansif hem de defansif olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her sene takımıma en iyi katkıyı nasıl verebilirim ona bakıyorum” yorumlarında bulundu.

        REKLAM

        "HER ZAMAN ONLARI YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Genç oyuncular için sezon başı kamplarının önemli olduğuna vurgu yapan Levent Mercan, “Her genç oyuncu için sezon başı kampları çok önemli. Ben ve bizim takımdaki ağabeyler her zaman onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Ağabeylik göstermek için saha içi ve saha dışı en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

        "MAÇ GÜNLERİ HER ZAMAN AYNI SAATTE KALKMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Maç günleri rutininden bahseden Levent Mercan, “Maç günleri her zaman aynı saatte kalkmaya çalışıyorum. Bunu rutin olarak söyleyebilirim ya da aktivasyon anlamında yemeği aynı saatlerde yapıyoruz. O tür rutinlerimiz var tabii ki. Bunların dışında ekstra bir rutinim yok” dedi.

        "EN İYİ ŞEKİLDE SEZONA BAŞLAYIP HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

        Yeni sezon hedeflerine de değinen Levent Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Şu an yeni başladık. En önemlisi çok iyi bir kamp geçirmemiz lazım. Hem burada hem de Avusturya’da çok iyi hazırlıklarımız olacak. Maçlarımızla beraber en iyi şekilde sezona başlayıp hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Onun için de takım olarak elimizden geleni yapacağız.”

        Motivasyon kaynağı hakkında ise, “Başarı arzusu, aile ve Fenerbahçe gibi bir kulüpte taraftar benim için çok önemli” dedi.

        "TARAFTARLARIMIZ HER ZAMANKİ GİBİ BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİN"

        Yeni sezon öncesi sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Levent Mercan, “Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bizi desteklemeye devam etsin. Taraftarlarımız hem Kadıköy hem de deplasmanlarda bundan önceki sezonlarda olduğu gibi bizimle beraber olsunlar. Biz elimizden geldiği kadar taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!

        Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in (4) ölümüne ilişkin yeniden görülen davada, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Duruşma sonrası, Yusuf Aydemir'in ailesinin karar...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        Karne günü bıçaklanan çocuk öldü!
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        "F.Bahçe beni tekrar memleketimle tanıştırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi