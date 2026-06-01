Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama!

Yeni sezonda 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Sarı Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği söylenen Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Robert Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adaylarından biri olan Hakan Safi'nin Barcelona ile yollarını ayıran Robert Lewandowski'ye resmi teklif yaptığı ve deneyimli golcüyü renklerine bağlamak için şartları zorlamak istediği ileri sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından gözler yıldız futbolcunun vereceği karara çevrilmişti.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Anna Lewandowska, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir cevap verdi.

Bir takipçisinin, "Anna Hanım, Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna kısa ve net şekilde yanıt veren Anna Lewandowska, "Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Bu cevap kısa süre içerisinde sosyal medyada binlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddialarını da yeniden gündemin zirvesine taşıdı.

FENERBAHÇE TARAFTARI'NDA BÜYÜK BİR COŞKU OLUŞTU

Anna Lewandowska'nın sözleri özellikle Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

YENİ ADRESİ İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Öte yandan yıldız golcünün geleceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Robert Lewandowski'nin kariyerine hangi takımda devam edeceğine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de seçim atmosferi devam ederken, Anna Lewandowska'nın tek cümlelik paylaşımı transfer gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.