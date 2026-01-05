Leyanner Chibas Duporte CSO Ada Ankara'da

Kübalı sanatçı Leyanner Chibas Duporte, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara, Bankkart Mavi Salon’da müzikseverlerle buluşacak. Duporte, güçlü sesi ve enerjik repertuvarıyla geçmişten günümüze en sevilen pop, caz ve Latin müzik eserlerini seslendirecek. Konserde Leyanner Chibas Duporte’ye; bas gitarda Altay Dönmez, piyanoda İlkan Atay, trompette Eldar Aliyev ve perküsyonda Rodolfo Cardoso eşlik edecek.

Müziğinde Latin ritimlerinin sıcaklığını cazın özgür yapısı ve pop müziğin akılda kalıcı melodileriyle harmanlayan sanatçı, sahnedeki dinamik performansıyla dikkat çekecek. Farklı müzik türlerini ustalıkla bir araya getiren repertuvar, izleyicilere hem tanıdık ezgiler hem de ritmi yüksek, keyifli bir konser deneyimi sunacak.