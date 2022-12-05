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Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

Tekirdağ'da yaklaşık 2 yıldır kentin maskotu haline gelen Yaşar isimli leylek, Tekirdağ'ı terk etmedi

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  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    Tekirdağ'da yaklaşık 2 yıldır kentin maskotu haline gelen Yaşar isimli leylek, havaların soğumasına rağmen göç etmedi. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği Leylek Yaşar her gün kent sakinleri tarafından besleniyor.
  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, yaptığı açıklamada, leyleğin besin ihtiyacının karşılanmasından dolayı göç etme davranışının durduğunu söyledi. Türkiye'nin leyleklerin önemli üreme alanlarından olduğunu aktaran Şirin, ilkbaharda gelen leyleklerin kışın besin ihtiyaçlarını karşılamak için göç ettiğini vurguladı.
  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    Yaşar ismi verilen leyleğin vatandaşlar tarafından beslenmesi nedeniyle göç etme davranışını durdurduğunu anlatan Şirin, "Aslında yapılmaması gerekir, vahşi yaşama müdahaledir ama sonuç itibari ile iyi niyetle leyleğin beslenmesi onun göç etme davranışını durdurmuş gözükmektedir. Hayvanın burada evcilleşme, daha doğrusu burada kalma ve yaşamını sürdürme durumu oluşturmuştur"dedi.
  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    Şirin, göçü beklenen hayvanların, acil durumlar haricinde beslenmemesi uyarısında bulundu.Türk halkının leylekleri sevdiğini, baharın gelişini simgeleyen leyleklerin genelde elektrik direklerine yuva yaptığını aktaran Şirin, son yıllarda hayvanların elektrik direklerinde zarar görmemeleri için bazı kurumlar tarafından yapılan projelerle daha iyi yuvaların yapıldığını sözlerine ekledi.
  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    "ÖMRÜ UZUN OLSUN TEMENNİSİYLE YAŞAR İSMİNİ VERDİM"

    Leyleğe evladı gibi baktığını aktaran esnaf İlter Çöpoğlu ise leyleğe Yaşar ismini kendisinin verdiğini söyledi.
  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    Ömrünün uzun olması için bu ismi verdiğini vurgulayan Çöpoğlu, "Ömrü uzun olsun diye ismini Yaşar koydum. Her gün esnaf ve biz besliyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz. Et ürünlerini çok seviyor. Sahilde balık ağına takılmış. Ayağı biraz incinmiş. Ama şu anda durumu iyi. Bizim bir parçamız oldu. Evlat gibi bakıyoruz. Bütçesi olan gelsin, maşallah boyuna yiyor"dedi.

     
  • Leylek Yaşar havaların soğumasına karşın Tekirdağ'ı terk etmedi

    Tekirdağ sahili ile Süleymanpaşa ilçesindeki bedestende vatandaşlar tarafından beslenen ve ilgiyle karşılaşan Leylek Yaşar geçtiğimiz günlerde vücudunda oluşan bazı yaraların tedavisi ve bacaklarına dolanan misinanın temizlenmesi için Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından bakımevine götürülmüştü.

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