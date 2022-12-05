Ömrünün uzun olması için bu ismi verdiğini vurgulayan Çöpoğlu, "Ömrü uzun olsun diye ismini Yaşar koydum. Her gün esnaf ve biz besliyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz. Et ürünlerini çok seviyor. Sahilde balık ağına takılmış. Ayağı biraz incinmiş. Ama şu anda durumu iyi. Bizim bir parçamız oldu. Evlat gibi bakıyoruz. Bütçesi olan gelsin, maşallah boyuna yiyor"dedi.