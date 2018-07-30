LG G7 ThinQ inceleme

LG'nin uzun zamandır beklenen üst seviye akıllı telefonu LG G7 ThinQ, gelişmiş donanım özellikleri ve başarılı tasarımıyla öne çıkıyor. Yapay zeka destekli LG G7 ThinQ, son yıllarda akıllı telefonlarda tercih edilen pek çok özelliği bünyesinde toplamış.
Çentikli bir tasarıma (isteğe bağlı olarak kapatılabiliyor) sahip olan cihaz, 6,1 inç ekran boyutunda 1440'a 3120 çözünürlük sunan IPS LCD ekranla geliyor. 6,2 inçlik Samsung Galaxy S9+'ın 1440x2960; 5,8 inçlik iPhone X'un 1125x2436; 6,1 inç Huawei P20 Pro'nun 1080x2240 piksel çözünürlük sunduğunu hatırlatalım. LG, ekran çözünürlüğü konusunda muadillerinden bir hayli önde. Piksel yoğunluğunu göz önüne aldığımızda da 563 ppi ile LG G7 ThinQ önde gözüküyor. Görüntüleme teknolojileri konusunda son derece deneyimli olan LG, yeni akıllı telefonunda 1000 cd/m2 (nit) parlaklık değeri sunuyor. Standart bir TV'de 300-400 arası olan nit değeri, HDR TV'lerde 1000'i buluyor. LG G7 ThinQ, HDR TV'lerin sunduğu parlaklık seviyesine ve buna bağlı olarak geniş renk skalasına ulaşıyor. Bu da LG'nin yeni akıllı telefonunda, muadillerinde gördüğümüzden daha canlı renkler ortaya çıkarıyor.
Neredeyse çerçevesiz bir tasarım ile gelen LG G7 ThinQ'de SIM kart girişinin cihazın tepe noktasında konumlandırıldığı göze çarpıyor. Ayrıca sol tarafta geleneksel tuşların altında fazladan bir buton daha yer alıyor. Bastığınızda Google arama motoru ekrana geliyor. Google'a hızlı ulaşmak için uygun gözükse de ekranı açıp tarayıcıya dokunmak ile arasında büyük bir fark yok. Cihazın arkasını çevirdiğimizde iki kameralı dizilim ve hemen altında ise parmak izi okuyucu yer alıyor.
LG G7 ThinQ'in teknik özellikleri
Snapdragon 845 işlemci (2800 MHz 8 çekirdekli), Adreno 630 grafik işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile donatılan LG G7 ThinQ, Android 8.0 ile birlikte geliyor. 3000 mAh bataryaya sahip olan cihaz ("Qualcomm Hızlı Şarj 4" desteği mevcut), hemen hemen 1 gün kullanıma uygun gözüküyor fakat yoğun kullanımlarda pilin günü tamamlamadan bittiğini belirtmekte fayda var. Cihazın ekranı gibi ses sistemi de son derece başarılı. Akıllı telefonlarda duymaya alışık olmadığımız kadar yüksek bir ses seviyesine ulaşan LG G7 ThinQ, son derece başarılı ses performansı sunuyor.
LG G7 ThinQ'in kamerası
16 MP arka kamerayla gelen cihaz, kamera performansıyla tatmin ediyor. Özellikle bu noktada, telefonun yapay zeka özellikleri ortaya çıkıyor. Çekim sırasında ortamı tarayan sistem, en uygun ayarları oluşturuyor. Tabii dilerseniz kendi ayarlarınızı da kurgulayabilirsiniz. Açıkçası kamera ayarlarına baktığımızda epey bir seçenek olduğu göze çarpıyor. LG G7 ThinQ'in 4K 60 FPS video çekebildiğini de belirtmekte fayda var. Ağır çekimde çok güzel görüntüler yakalamanız olası. Ön kameraya baktığımızda ise 8 MP çözünürlüğün tercih edildiğini görüyoruz. Bu değer, cihazın bulunduğu seviyenin standartlarında fakat düşük ışıkta çok da memnun olmayabilirsiniz.
LG G7 ThinQ'in fiyatı
Genel olarak baktığımızda LG G7 ThinQ, özellikle ekranı ve ses performansıyla benzersiz bir ürün. Donanım özellikleriyle de dikkat çeken telefonu, 4300 TL civarında bir bütçeyle satın almak mümkün. Eğer cihazın ekranında filmler diziler izlemek, bol bol müzik dinlemek istiyorsanız, LG G7 ThinQ son derece doğru bir tercih olacaktır. Fakat bunları yaparken pil ömrünün yarım günü bile karşılayamayacağını da hatırlatmış olalım.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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