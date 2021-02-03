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LG'nin çift ekranlı ve gimbal kameralı telefonu Wing, Türkiye'de satışa çıktı

Üst üste gelen çift ekranlı akıllı telefon LG Wing Türkiye’de satışa çıktı. Sosyal medya fenomenleri ve oyunseverler için farklı işlevsellikleri bir arada sunan LG Wing’te  Gimbal hareket kamerası da bulunuyor. “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı moda sahip olan LG Wing’in Türkiye fiyatı ve tüm özellikleri ise şöyle...

LG Wing Türkiye'de satışa çıktı, işte özellikleri ve fiyatı - Haberler
HABERTURK.COM

Güney Koreli teknoloji markası LG Electronics’in (LG) geliştirdiği ve üst üste gelen çift ekrana sahip yeni akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’de satışa sunuldu. LG Wing’de 20.5: 9 en boy oranına sahip 6.8 inç P-OLED FullVision ana ekran bulunuyor.

Çift ekranıyla kullanıcılara bir çok farklı işlevi bir arada sunabilen LG Wing’in “Temel Mod” ve “Döndürme Modu” olmak üzere iki farklı modu bulunuyor. LG Wing ‘Döndürme Modu’ndayken telefonun ön yüzü 90 derecelik açıyla dönerek ana ekranı, ikinci ekran üzerinde yatay şekilde konumlandırıyor.

Böylelikle, kullanıcılar her iki ekranda tek bir uygulamayı genişleterek açabildikleri gibi, iki ekranda iki farklı uygulama da kullanabiliyorlar. Bu şekilde kullanıcılar, örneğin film ya da dizi izlerken arkadaşları ile sohbet edebiliyor; oyun oynarken diğer ekrandan yönlendirmeleri takip edebiliyor.

İkinci ekran cihazın görüntülenebilir alanını genişletmesinin yanısıra, aynı zamanda ana ekran yatay moddayken bir tutuş işlevi görüyor. Tutma Kilidi (Grip Lock) etkinleştirildiğinde, ikinci ekran saat ve tarih gibi bilgileri görüntülüyor ve yanlışlıkla dokunmaları engelliyor.

İkinci ekran ayrıca, optimize edilmiş video platformu uygulamalarında, medya denetleyicisi olarak görev yapıyor. Kullanıcılar, ikinci ekranın sağ üst köşesinde beliren kayan simge ile, videoyu duraklatmadan veya başka bir pencereye geçmeden video ve ses ayarlarını değiştirebiliyor.

GIMBAL HAREKET KAMERASI DA VAR

64 MP Ultra Yüksek Çözünürlüklü OIS, 12 MP Ultra Geniş Gimble Kamerası ve 13 MP Ultra Geniç Açılı Kamerası olmak üzere üç arka kameraya sahip LG Wing, “Döndürme Modu”ndayken ikili kayıt gerçekleştirebiliyor ve bu kayıtları tek bir dosyada veya en boy oranı 1:1 veya 16:9 olarak ayarlanmış iki ayrı dosyada kaydedebiliyor.

Ayrıca, LG Wing’in ikinci ekranı video ya da fotoğraf düzenlemede özel düzenleme paleti olarak kullanılabiliyor. Hızlandırılmış Çekim, Ses Bokeh Efekti ve ASMR Kaydı gibi görüntüleme çözümleri koleksiyonlarını bir arada sunan LG Creator’s Kit’e de sahip LG Wing, dünyada ilk kez bir akıllı telefonda kullanılan “Gimbal Hareket Kamerası”na da sahip. Gimbal Hareket Kamerası, yatay modda tek elle daha net video görüntüleri çekebilmeyi sağlıyor.

TÜRKİYE FİYATI 14.999 TL

LG WING, kamera açısını kontrol etmek için bir joystik butonu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

3 Şubat itibariyle Turkcell online mağaza üzerinden satışa sunulan LG Wing’in Türkiye fiyatı ise 14.999 TL olarak açıklandı.

LG WING’İN ÖZELLİKLERİ

  • Çip: QualcommSnapdragon Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem
  • Ekran:
    - Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)
    - İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)
  • Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar destekli)
  • Kamera:
  • Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm)
  • Ön: 32MP Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)
  • Pil: 4000 mAh
  • Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)
  • Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm
  • Ağırlık: 260g
  • Ağ: 3G / 4G / 5G
  • Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)
  • Renkler: Aurora Gri
  • Diğer: Gimbal Motion Kamera / Ön Pop Up Kamera / Hexa Motion Stabilizatör /

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