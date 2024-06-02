LGS'ye kaç kişi girecek? 2024 MEB Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç öğrenci başvurdu?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü düzenleniyor. İyi bir lise eğitimi almak için sınavda ter dökecek olan öğrenciler, LGS'ye kaç kişinin başvurduğunu merak ediyor. İşte, "2024 LGS'ye kaç kişi girecek, LGS sınavına kaç öğrenci başvurdu?" sorularının yanıtlarına dair detaylar haberimizde...
İyi bir lise kazanma hedefiyle tüm yıl boyunca hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için kader günü geldi çattı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran yani bugün 973 yurt içi ve yurt dışında 11 sınav merkezinde düzenleniyor. İsteye bağlı katılım olan merkezi sınava yönelik "LGS'ye kaç kişi giriyor, kaç öğrenci başvurdu?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklamalarda bulundu.
Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'inin adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldığına dikkati çeken Bülbül, "Bu kapsamda, LGS her öğrencinin mutlaka girmesi gereken bir sınav değil." değerlendirmesinde bulundu.
2024 LGS SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?
Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu bildirdi.
LGS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?
Bülbül, "Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrencimizi evde veya hastanede sınava alacağız. Görme engelli 82, az gören 292 öğrencimize yönelik de gerekli tedbirleri aldık." bilgilerini paylaştı.