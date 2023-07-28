Lise 1. ve 2. nakil tarihleri: 2023 lise nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise nakil tarihlerine çevrildi. Birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. İki dönem şeklinde yapılan lise nakilleri 7 Ağustos tarihinde sonuçların açıklanmasının ardından sona erecek. Peki, "2023 lise nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte 2023 lise 1. ve 2. nakil tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz Perşembe günü açıkladı. 24-28 Temmuz tarihleri arasında alınan lise nakil başvuruları 31 Temmuz tarihinde açıklanacak. 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2. nakil başvuru tarihlerine çevrilecek. Peki, "2023 lise nakil tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarını 24 Temmuz 2023 Perşembe günü açıkladı
Yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek
2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
LGS yerleştirme birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
18 Ağustos'ta yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.