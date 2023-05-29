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LGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2023 LGS ne zaman, saat kaçta?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde LGS sınav giriş belgesini lise adayların erişimine sundu. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav tarihini araştırmaya başladı. İşte LGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ile 2023 LGS sınav tarihi...

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  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    3 Nisan tarihinde başlayan LGS başvuruları 13 Nisan tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler LGS sınav tarihine çevrildi. İki oturum şeklinde uygulanacak olan LGS'de adaylara çoktan seçmeli 90 soru sorulmaktadır. Peki, "2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2023 LGS sınav tarihi...
  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi. 

    Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.
  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    2023 LGS SINAVI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

    "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.
  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 

    MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
  • LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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