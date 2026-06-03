Ortaokuldan mezun olmaya hazırlanan yüz binlerce öğrenci, 2026 LGS öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken dikkatler sınav giriş belgelerine yöneldi. Adayların sınava katılacağı okul, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren bu belgelerin yayımlanmasıyla birlikte sınav yerleri de netlik kazanacak. Bu doğrultuda, “2026 LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?”, “Sınav yerleri nasıl öğrenilir?” ve “LGS ne zaman yapılacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MEB e-Okul sistemi üzerinden erişilebilecek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve LGS sınav tarihine dair detaylar...