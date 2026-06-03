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        Haberler Bilgi Gündem LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden, nasıl sorgulanır? MEB e-okul 2026 LGS sınav yerleri belli oldu mu?

        LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nereden, nasıl alınır? MEB 2026 LGS sınav yerleri belli oldu mu?

        LGS için geri sayım sürerken kritik süreçte gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Sınava sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Bu belgelerde adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra numarası gibi önemli bilgiler yer alacak. Peki, 2026 LGS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı, sınav yerleri nereden, nasıl sorgulanır? İşte MEB e-okul 2026 LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:28 Güncelleme:
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        Ortaokuldan mezun olmaya hazırlanan yüz binlerce öğrenci, 2026 LGS öncesinde son hazırlıklarını sürdürürken dikkatler sınav giriş belgelerine yöneldi. Adayların sınava katılacağı okul, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren bu belgelerin yayımlanmasıyla birlikte sınav yerleri de netlik kazanacak. Bu doğrultuda, “2026 LGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?”, “Sınav yerleri nasıl öğrenilir?” ve “LGS ne zaman yapılacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MEB e-Okul sistemi üzerinden erişilebilecek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve LGS sınav tarihine dair detaylar...

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        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran bugün yayınlanacak.

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        Adayların sınav günü, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS 2026 NE ZAMAN?

        A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programının LGS tarihiyle çakışması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda sınav takviminde değişikliğe gittiğini duyurmuştu.

        Daha önce 14 Haziran’da yapılması planlanan LGS, alınan kararla 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        LGS Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

        Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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