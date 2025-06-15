LGS soruları nasıldı? Ailelere sınav sonrası için önemli tavsiyeler

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî sınav, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sözel ve sayısal alanlardan oluşan bu sınav; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Doğa Koleji akademik kadrosu hem sınavı değerlendirdi hem de ailelere sınav sonrası için önemli tavsiyelerde bulundu.

TÜRKÇE / Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

TÜRKÇE SORULARI; SADECE BİLEN VE OKUYANI DEĞİL, ANLAYAN VE YORUMLAYABİLENİ ÖNE ÇIKARDI

Türkçe testi, bu yıl da öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini merkeze alan sorulardan oluştu. Sorular, sadece temel dil bilgilerini değil; öğrencinin metinleri çözümleyebilme, görsel ve grafik verilerden anlam çıkarabilme, düşünsel bağ kurma gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçtü. Paragraf, şiir, görsel ve grafik gibi farklı türde metinler üzerinden anlam ilişkileri sorgulandı. Özellikle metinlerde doğrudan olmayan, dolaylı bilgiye ulaşma gerektiren sorular ayırt edici nitelikteydi. Söz sanatları, düşünceyi geliştirme yolları gibi üst düzey dil becerilerini ölçen sorular da yer aldı. Bazı sorular, hikâye akışını sürdürme veya paragrafı tamamlama gibi yaratıcı düşünmeyi destekleyen içerikler sundu. Bu anlamda okuma ve düşünme becerilerini geliştiren bir program takip eden öğrencilerin, başarı düzeyi daha yüksek olacaktır. Dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına ilişkin sorular ise düzenli tekrar yapan ve temel dil kurallarına hâkim öğrenciler için erişilebilir düzeydeydi. Özellikle güçlü bir okuma kültürüne sahip, sözcük dağarcığı gelişmiş ve eleştirel düşünebilen öğrenciler testte avantaj sağladı. Bu yönüyle 2025 LGS Türkçe testi; ayrıt edici, ölçücü ve öğretim programı hedefleriyle uyumlu bir yapıda gerçekleştirilmiştir.

REKLAM MATEMATİK / Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülger MATEMATİKSEL İŞLEM BECERİSİ ÖLÇÜLMÜŞTÜR‘’ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİNİ ÖLÇEN SEÇİCİ BİR SINAV’’ 2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki Matematik testi, Millî Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğretim programına uygun biçimde hazırlanmış olup, tüm ünite konularını kapsayan dengeli bir dağılım göstermektedir. Sorular incelendiğinde, öncelikle ilgili kazanımlara yönelik temel bilgileri yoklayan, ardından ise öğrencilerin düşünme, dikkat ve analiz becerilerini ölçtüğü görülmektedir. Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Anlamaya dayalı okuma, bilgiyi yorumlama ve bu bilgilerle yeni durumlara yönelik çözüm üretme becerileri ön plana çıkarılmıştır. Testin genelinde, öğrencilerin problem çözme yeterlikleri, matematiksel işlem becerileri ile mantıksal ve analitik düşünme becerileri ölçülmüştür. Bu yönüyle sınav hem seçici hem de ayırt edici niteliktedir. Ayrıca, soruların açık, sade ve anlaşılır bir dille ifade edildiği; matematiksel okuryazarlığı esas alan bir ölçme anlayışının benimsendiği dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerin başarıya ulaşabilmeleri için sistemli çalışma, düzenli tekrar ve farklı soru tipleriyle uygulama yapmaları büyük önem taşımaktadır.

REKLAM FEN BİLİMLERİ / Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi FEN BİLİMLERİ TESTİ YİNE BİLGİ VE YORUM DENGESİNİ ÖLÇTÜ Fen Bilimleri sınavında, tüm ünitelerden sorulara yer verilmiş ve soruların MEB müfredat ve kazanımlarıyla uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. Sorular, öğrencilerin konu bilgilerini kullanarak yorum yapabilmelerini gerektirecek şekilde hazırlanmıştır. Deneysel düzenekler, günlük yaşamdan bağlamlar, tablo ve görsellerle desteklenen sorular bu yıl da ön plandaydı. Özellikle Basit Makineler ünitesi ile Madde ve Isı konularından gelen sorular, öğrencilerin daha dikkatli analiz yapmalarını gerektirmiş ve seçiciliği yüksek yapısıyla öne çıkmıştır. Genel olarak sınav, müfredata hâkim, yorumlama yeteneği gelişmiş ve dikkatli çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceği nitelikte hazırlanmıştır. Sorular, yüzeysel bilgiyle değil; kavramsal anlayış, dikkat ve analiz becerisiyle başarıya ulaşılabilecek bir düzeydedir. REKLAM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK/ DOĞA KOLEJİ SOSYAL BİLGİLER BÖLÜM BAŞKANI ÇİĞDEM KARAKAŞ Kavramları Bilen Kazandı: 2025 LGS İnkılap Tarihi Sorularında Bilgiyle Yorum Birleşti T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testindeki sorular, öğrencilerin temel kavram bilgisini ölçen ve bunu yorum gücüyle birleştirmelerini bekleyen bir yapıya sahipti. Sınavda öne çıkan kavramlar arasında millîlik, bağımsızlık, yürütme organı, inkılapçılık, Misak-ı Millî, Milletler Cemiyeti, çağdaşlaşma gibi kavramlar dikkat çekiciydi. Sorular; yalnızca ezber bilgi değil, öğrencinin tarihî süreçleri anlamlandırma ve olaylar arası neden-sonuç ilişkisi kurma becerisini ölçmeye yönelikti. Sorular genel olarak MEB müfredatına ve kazanımlara uygun olmakla birlikte, düzenli tekrar yapan, kavramları yerli yerinde oturtmuş ve yorum yeteneğini geliştirmiş öğrencilerin başarılı olabileceği bir seçicilik düzeyine sahipti. Özellikle düzenli konu tekrarı ve çıkmış sorularla çalışma alışkanlığı olan öğrenciler bu testte avantaj sağladı. Zorluk düzeyi açısından, sınavdaki soruların büyük bölümü orta seviyede olup, 2–3 soru ayırt edici nitelikteydi. Bu sorular, özellikle bilgiye hâkim ama yorumlama konusunda yeterince deneyim kazanmamış öğrenciler için belirleyici oldu. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi, 2025 LGS’de öğrencilerin bilgiyi anlamaya, kavramları yorumlamaya ve tarihî bilinçle değerlendirme yapmaya ne derece hazır olduklarını ölçen nitelikli bir seçme aracı oldu.

İngilizce / Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Şebnem Göceci Kuşcu LGS İNGİLİZCE’DE UZUN SATIRLAR, DERİN ANLAMLAR! 2025 LGS İngilizce soruları bu yıl, önceki yıllara göre daha uzun ve yatay biçimde hazırlanmıştı. Bu yapı, özellikle zamanı verimli kullanamayan öğrenciler için dikkat ve odaklanma gerektiren bir sınav deneyimi sundu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programına bağlı olarak hazırlanan İngilizce soruları, öğrencilerin okuma-anlama becerisi ve kelime bilgisi düzeyini ölçmeye odaklandı. Hem olumlu hem olumsuz ifadelerle hazırlanan soru kökleri sayesinde, dikkatli ve stratejik çalışan öğrenciler avantaj sağladı. Bu yıl İngilizce testi, bilgi kadar okuma hızı ve metne odaklanma becerilerini de ölçen belirleyici bir sınav niteliğindeydi. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ / Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak REKLAM BİLGİ VE DÜŞÜNSEL BECERİLERİ ÖLÇEN BİR SINAVDI Sınavda yer alan sorulara genel olarak baktığımızda ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Sorular bilgi içerikli olmakla birlikte aynı zamanda düşünsel becerilere de dayalıdır. Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır. Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gol sonrası gösterdiği sevinç gösterisi ve tevekkül kavramı arasındaki ilişki ile yeryüzünün insanın hizmetine sunulduğu; insanın yeryüzüne uygun bir yaşam sürmemesi durumunda yeryüzünün insana hizmet etmemeye başlayacağının vurgulandığı ayetlerin sorgulanması bunun somut örneğidir. Alan testinde din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Bir önceki yıla göre zorluk seviyesi artan ve bilgi sorularının daha ön planda olduğu görülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşı testini, yıl boyunca düzenli çalışan ve bol soru çözen öğrenciler iyi atlatmıştır.

DOĞA KOLEJİ REHBERLİK BÖLÜMÜNDEN SINAV SONRASI VELİLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER: Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölümü, sınav sonrasında öğrencilerin ruhsal iyilik hâlini desteklemek amacıyla velilere de önemli önerilerde bulundu: Sınav günü erken kalkmanın ve sınav heyecanının etkisiyle öğrenciler kendilerini yorgun ve tükenmiş hissedebilirler. Bu oldukça doğal bir durumdur. Bu süreçte ebeveynler, sınav sonrası yapılacak etkinlikleri planlarken çocuklarının isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu, öğrencilerin kendilerini değerli ve anlaşılmış hissetmelerine katkı sağlar. Bazı öğrenciler sınav sonrası duygularını paylaşmak isteyebilirken bazıları içine kapanabilir ve konuşmak istemeyebilir. Velilerin bu dönemde sabırlı olmaları, çocuklarını konuşmaya zorlamamaları ve duygusal olarak hazır olduklarında onlara alan tanımaları oldukça önemlidir. Açık ve destekleyici bir iletişim tarzı, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Sınavla ilgili yapılan sohbetlerde sadece yanlış yapılan sorulara odaklanmak yerine, doğru çözülen sorular ve öğrencinin başarılı olduğu alanlar da vurgulanmalıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin öz güvenini ve motivasyonunu olumlu yönde etkiler. Öğrencilerle iletişim kurarken kullanılan beden dili, verilen mesajlarla uyum içinde olmalıdır. Sıcak ve destekleyici bir beden dili, çocuğun duygusal güvenliğini artırabilir.