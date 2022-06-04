LGS sınavı olarak da adlandırılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi, LGS soruları karşısında ter dökerken iyi bir lise hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışacak. Sınavın ardından öğrenci ve velilerin aklında LGS soruları ve cevapları olacak. LGS sözel soruları ve cevapları ile LGS sayısal soru ve cevap anahtarı, MEB tarafından ayrı ayrı olarak açıklanacak. LGS soru ve cevapları öğrenciler sınavda alacakları puana yönelik ön tahminde bulunabilecek. Peki, 2022 LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, LGS (sözel ve sayısal) soruları ile cevap anahtarı hakkında bilgiler...