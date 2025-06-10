LGS’ye son günler: Doğa Koleji'nden öğrencilere ve ailelere öneriler
15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, "Bu son günlerde öğrencilerin artık bilgiyi değil, öz güvenlerini tazelemeleri, ailelerin ise çocuklarının yanında sakin ve destekleyici bir duruşla yer almaları çok kıymetli" dedi
Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitim yolculuğunda yeni bir sayfa açmak üzere hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bu yıl 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturumdan oluşan LGS’de 6 branştan toplamda 90 soru sorulacaktır. Türkiye saatiyle 09.30’da başlayacak sınav, 12.50’de tamamlanmış olacaktır. Bir yıl boyunca büyük bir emekle hazırlanan öğrenciler için sınavın yaklaştığı son günler, yalnızca bilgi değil; motivasyon, denge ve psikolojik dayanıklılıkla da şekilleniyor.
Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, sınavın yaklaşmasıyla öğrenci ve velilerin yaşadığı heyecanın normal ve anlaşılır olduğunu vurgulayarak, “Bu son günlerde öğrencilerin artık bilgiyi değil, öz güvenlerini tazelemeleri, ailelerin ise çocuklarının yanında sakin ve destekleyici bir duruşla yer almaları çok kıymetli” diyerek öğrenci ve velilere yönelik şu önerilerde bulundu:
LGS Tercih Süreci: Doğa Kolejinden Tüm Öğrencilere Tercih Danışmanlığı
Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, Doğa Koleji olarak kariyer yolculuklarında en doğru tercihleri yapmaları sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin yanında olduklarının, liseye geçiş tercih ve yerleştirme döneminde kendi öğrencilerinin yanı sıra sınava giren tüm öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunacaklarının altını çizdi.