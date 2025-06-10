LGS’ye son günler: Doğa Koleji'nden öğrencilere ve ailelere öneriler

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin eğitim yolculuğunda yeni bir sayfa açmak üzere hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, bu yıl 15 Haziran Pazar günü yapılacak. Sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturumdan oluşan LGS’de 6 branştan toplamda 90 soru sorulacaktır. Türkiye saatiyle 09.30’da başlayacak sınav, 12.50’de tamamlanmış olacaktır. Bir yıl boyunca büyük bir emekle hazırlanan öğrenciler için sınavın yaklaştığı son günler, yalnızca bilgi değil; motivasyon, denge ve psikolojik dayanıklılıkla da şekilleniyor.

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, sınavın yaklaşmasıyla öğrenci ve velilerin yaşadığı heyecanın normal ve anlaşılır olduğunu vurgulayarak, “Bu son günlerde öğrencilerin artık bilgiyi değil, öz güvenlerini tazelemeleri, ailelerin ise çocuklarının yanında sakin ve destekleyici bir duruşla yer almaları çok kıymetli” diyerek öğrenci ve velilere yönelik şu önerilerde bulundu:

Son günlerde eksik görülen birkaç konuyu hafifçe gözden geçirmek mümkün, ancak asıl öncelik dinlenmek ve zihni sınava hazırlamaktır.

Sınav haftası boyunca her gün aynı saatte uyumak ve uyanmak, sınav sabahı biyolojik saatin hazır olmasına yardımcı olur. Ağır yemeklerden kaçınmak, bol su içmek ve sınav sabahı hafif ama doyurucu bir kahvaltı yapmak performansı olumlu etkiler. Aynı şekilde sakatlanmaya yol açabilecek yoğun fiziksel aktivitelerden de uzak durmak gerekir.

Ergenlik döneminde sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerin duygularında iniş çıkışlar gözlemlenebilir. Böyle durumlarda onların duygularını anlamaya çalışmak, onlara destek olmanın ilk adımıdır.

Her çocuk özel ve biriciktir. Bu sebeple çocukların başkalarıyla kıyaslanması doğru değildir. Başkalarıyla kıyaslanan öğrencilerin başarıları değil kaygıları artacaktır. Bu sebeple aileler çocuklarını çok iyi tanımalı ve başkalarıyla kıyaslamadan kendi potansiyeli doğrultusunda çocuklarının gerçekçi, ulaşılabilir hedefler belirlemesine yardımcı olmalıdır.

Aileler bu süreçte sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca öğrencinin gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu çocuklarına hissettirmeliler. Sonuca odaklanan çocuğun hırslı, sürece odaklanan çocuğun azimli olacağı unutulmamalıdır.

Çocukların sadece başarısızlığı değil başarıları da aile içinde konuşulmalıdır. Özellikle sınava az kala başarılarının gündeme getirilmesi çocukların kendilerine olan güvenlerini artırır. Unutulmamalıdır ki çocukların olumlu davranışları takdir gördükçe pekiştirilir ve kalıcı hâle gelir.

Sınav öncesi kimsenin, motivasyonlarını etkilemesine izin vermemelilerdir. Öğrenciler ellerinden geleni yaptıkları için başaracaklarına inanmalılar. Arkadaşlar ve akrabalar ile yapılan telefon görüşmelerinde olumlu mesajlar verilmesi onlara kendini iyi hissettirecektir.

Kaygı doğal bir tepkidir. Azı motive eder, fazlası ise performansı düşürebilir. Bu nedenle öğrencilerin kendilerine “Bu duyguyu yönetebilirim” demesi gerekir. Aileler bu noktada çocuklarına güven vermeli, kaygı yoğunluğu fazlaysa geçmiş başarılarını hatırlatmalı, sınava olduğundan farklı bir anlam yüklememesi için olumlu telkinlerde bulunmalıdır.

Öğrencilerin tüm yıl boyunca birçok konuya çalıştığı düşünüldüğünde sınavdan bir gün önce ders çalışmalarına gerek yoktur. O günü sevdikleri bir aktiviteyi yaparak geçirmeleri zihinsel rahatlama için daha iyi olacaktır. Ders çalışmak öğrenciyi iyi hissettirecekse fazla abartmamak koşuluyla çalışabilirler.

Sınava giderken yanlarına almaları gereken kimlik belgesi, yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve bandajı çıkartılmış şeffaf şişede sularını hazırladıklarından emin olmalılar.

Sınavdan önceki gece uyumakta güçlük çekeceklerini düşünüyorlarsa yataklarına, planladıklarından daha erken bir saatte girmeleri uykuya geçişlerinde etkili olacaktır. Olumlu düşünceler ve güzel hayaller, uykuya dalmalarını kolaylaştırabilir.

Sınav sabahı öğrenciler, sınava vaktinde gidebilecekleri bir saatte uyanmalılar. Güzel bir kahvaltı, öğrenciye enerji verecektir. Kahvaltıda yağlı, ağır ve midelerine dokunacak gıdalardan kaçınmalılar.

Sınava giderken rahat, öğrenciyi yormayacak ve hava şartlarına uygun kıyafetler tercih edebilirler. Havadan emin olunamayan durumlarda yanlarına bir hırka almaları, soğuk olduğunda giyilebilir sıcak olduğunda çıkarılabilir olması sebebiyle çok fonksiyonludur.

Öğrenciler evden çıkmadan sınav için gerekli olan tüm eşyaları yanlarına alarak yol şartlarını da düşünerek saat en geç 09.00’da sınava girilecek binada olacak şekilde evden çıkılmalıdır.

Sınav binasına gelindiğinde eğer yanlarına almaları gereken eşyaları ve kimliği ebeveynde ise ayrılmadan önce öğrenciye teslim edilmesi unutmamalıdır. Öğrenciler sınava girmeden önce varsa tuvalet ihtiyacı gibi tüm ihtiyaçlarını gidermeliler. Ardından sınav giriş belgelerinde yazan sınav salonunu ve sırasını bulmalı, oturmalı, eşyalarını hazırlamalı ve sınavın başlamasını beklemeliler.

Sınav anında stratejik davranmak başarıyı destekler. Bu sebeple sorular dikkatle okunmalı, zorlandıkları sorular için turlama yöntemi kullanılmalı ve kodlamalar titizlikle yapılmalıdır. Öğrencilerin süreci en iyi şekilde yönetmelerini destekleyecek tek şey sınav anında kendilerine güvenmeleridir.

Sınav bitiminde öğrenciler birbirinden farklı duygular yaşayabilirler. Sınav hakkında konuşmak istemiyorsa aileler bu konuda ısrarcı olmamalıdır. Sınavdan sonra bazı öğrenciler eğlenerek rahatlayabilecekleri etkinlikleri tercih ederken bazı öğrenciler ise kendini yorgun hissettiğinden dinlenmek isteyebilir. Bu sebeple sınav bitiminde ne yapmak istediği, konuşmak isteyip istemediği öğrenciye sorulmalı ve süreç öğrencinin vereceği cevaba göre planlanmalıdır.

Sınav sonuçları 11 Temmuz’da açıklanacak olup akabinde 14-24 Temmuz tarihleri aralığında tercih dönemi olacaktır. Aileler tatil programlarını bu takvime göre planlamalıdır.

LGS Tercih Süreci: Doğa Kolejinden Tüm Öğrencilere Tercih Danışmanlığı

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Arslan, Doğa Koleji olarak kariyer yolculuklarında en doğru tercihleri yapmaları sağlamak amacıyla tüm öğrencilerin yanında olduklarının, liseye geçiş tercih ve yerleştirme döneminde kendi öğrencilerinin yanı sıra sınava giren tüm öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunacaklarının altını çizdi.