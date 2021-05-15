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Haberlerİş-YaşamLibya'ya ihracatta yüzde 228 artış
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Libya'ya ihracat Nisan ayında yüzde 228 arttı

Yılın ilk 4 ayda Libya'ya yapılan ihracat tutarı yüzde 58 artarak 826 milyon dolara ulaştı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Nisan ayında ise Libya'ya yapılan ihracatın yüzde 228 artarak 263.3 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Dibeybe ve hükümetinin, Türk yatırımcılara olan ilgisinin etkilerini ihracat rakamlarında da görmeye devam ediyoruz. Libya'da hızla yatırım yapılabilecek (müteahhitlik dışında) diğer alanlar ise enerji, savunma sanayisi, gıda, geri dönüşüm ve kimyevi maddeler olarak sıralanabilir" dedi

Libya'ya ihracatta yüzde 228 artış
AA

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin genel ihracatı yüzde 33,1 artarken, Libya'da bu artış genel ortalamanın neredeyse iki katına yaklaşarak yüzde 58'e yükseldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin yaptığı açıklamada, Libya'da geçici hükümetin Türk yatırımcılara olan ilgisinin etkilerini görmeye devam ettiklerini söyledi.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta yüzde 58'lik artışla 826 milyon dolar rakamına ulaştıklarını dile getiren Karanfil, geçen ay ise çok hızlı bir yükselişe imza atıldığını anlattı. Karanfil, nisanda Libya'ya ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 228 artarak 263,3 milyon dolara ulaştığını, ikili ilişkilerdeki olumlu gidişatın ticarete de net bir şekilde yansıdığını bildirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve hükümetinin, Türk yatırımcılara olan ilgisinin etkilerini ihracat rakamlarında da görmeye devam ettiklerini aktaran Karanfil, "Libya'da eksik kalan projeleri tamamlama ve yeni projelerde yer alma konusunda Türk özel sektörünün hevesli olduğunu biliyoruz. Libya'da özellikle son 10 yıldaki durumdan ötürü biriken ve hızla çözüme kavuşturulması gereken ihtiyaçlar var. Ülkenin yeniden inşası için Türk müteahhitlerimize hem altyapı hem de üst yapı noktasında önemli görevler düşüyor. Öte yandan Libya'da hızla yatırım yapılabilecek diğer alanlar ise enerji, savunma sanayisi, gıda, geri dönüşüm ve kimyevi maddeler olarak sıralanabilir. Bu alanlarda da önümüzdeki dönemde yatırımcılarımızın Libya'da daha fazla rol almasını bekliyoruz" dedi.

'YILDA 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT HAYAL DEĞİL'

Murtaza Karanfil, Libya'nın Afrika kıtasına açılan kapı olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, bu ülke üzerinden Afrika'ya daha kısa sürede ulaşıp kıta ile olan ihracatı daha yüksek noktalara ulaştırabileceklerini söyledi.

Ülke nüfusunun 6 milyon olmasına rağmen çok fazla ürünün bu pazara giriş yaptığını, kurumsal altyapı yerleştiği takdirde bu ülkeye yıllık 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirmenin hayal olmadığını dile getiren Karanfil, "Türk yatırımcılarımız Libya'da iş yapma kültürüne oldukça hakim. Bu konuda dünyaya kıyasla avantajlıyız. Ülkede iş yapmak isteyen Türkler için güvenlik sorunu olmadığı gibi hizmet veren Türk yatırımcılar, Libyalılar tarafından korunuyor" diye konuştu.

Karanfil, Libya'da yurt dışı lojistik üs kurulmasına yönelik girişimlere devam ettiklerini kaydederek, "İhraç edilen ürünler, buradaki lojistik merkezden 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa kolay şekilde ulaştırılabilecek. Mali değerlendirme aşamasında olan bu üssü tamamen öz kaynaklarla yapacağız. Libya, Türkiye'ye deniz yoluyla 3 günlük mesafede. Türkiye'den bu ülkeye 3 günde giden ürünler, sonrasında hava yolu kullanılması halinde dördüncü günde Afrika'da oluyor. Kara yolu tercih edildiğinde ise orta, doğu ve batı Afrika'ya Libya üzerinden ürünler 1 hafta içerisinde ulaştırılabilir. Dolayısıyla 10 milyar dolarlık ihracat hedefimizi yakalayabilmek için bu lojistik üs projesini önemsiyoruz" dedi.

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