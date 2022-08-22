Lidya İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Batı Anadolu’nun en önemli uygarlıklarından birisi olan ve gerçekleştirdikleri yenilikle dünya ticaretindeki dengeleri değiştiren Lidyalılar nerede yaşadı? İşte, tüm detaylar…

Lidyalılar Kimdir?

Gediz ve Menderes nehirleri arasındaki bölgede yaşamlarını sürdüren Lidyalılar, Frigyalıların yıkılmasının ardından doğan siyasi boşluğu değerlendirmişler ve Kral Giges döneminde bağımsızlıklarını kazanmışlardır. M. Ö. 687 yılında kurulan Lidya İmparatorluğu başkenti Sardes şehridir.

Kral Giges döneminde devletin sınırları doğuda Kızılırmak’a kadar genişlemiş ve devrin önemli bir ticaret yolu olan Kral Yolu, Asur ülkesine kadar uzanmıştır.

Devletin son kralı olan Krezüz, Lidyalılara en parlak dönemlerini yaşatan hükümdardır. Başkent Sardes bu dönemde Anadolu’nun önemli kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Fakat doğuda güçlü bir devlet olarak varlığını sürdüren Pers İmparatorluğu’nun ani saldırısıyla baş etmekte zorlanan Lidyalılar yine bu dönemde tarih sahnesinden silinmiştir.

Bu bilgiler ışığında Lidyalılar nasıl yok oldu sorusunun cevabı; Lidyalılar M. Ö. 580 yılında gerçekleşen Pers saldırıları sonucu yıkılmıştır olacaktır.