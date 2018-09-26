Zaho Tüneli
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Limak İnşaat'ın yapımını üstlendiği Zaho Tüneli hizmete açıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok vilayetinde Limak İnşaat tarafından yapılan 3 bin 600 metre uzunluğundaki "Gali Zaho Tüneli" törenle hizmete açıldı

26.09.2018 - 11:38 | Güncelleme: AA

Habur Sınır Kapısı'na yakın bölgedeki açılış törenine, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, IKBY İmar Bakanı Derbaz Kosret Resul, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda bölgesel yetkili katıldı.



"TÜRKİYE VE IRAK İLE OLAN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ BİR KALKINMA YAŞANACAKTIR"

Tünelin açılış töreninde konuşan Başbakan Barzani, Irak ve IKBY'yi birbirine bağlayan çift yönlü tünelin stratejik büyük bir hizmet projesi olduğunu belirterek şunları ifade etti:"Bu tünelin inşa edilmesiyle, halkımızın Türkiye ve Irak ile olan ticari ilişkilerinde önemli bir kalkınma yaşanacaktır. Kürdistan hükümeti, bu proje için 143 milyon dolarlık bütçe ayırdı ve uzunluğu 3 bin 600 metredir."IKBY'deki ekonomik kriz ve diğer sorunların meydana gelmesi nedeniyle inşaat sürecinin bir müddet askıya alındığını hatırlatan Barzani, tüm engellere rağmen Türk Şirketi Limak'ın faaliyetine başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydederek, şirket ve çalışanlarına teşekkür etti.Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir de "İşlerin büyük bölümünü tamamladıktan sonra maalesef DEAŞ tehdidi yüzünden çalışmalarımızı bir süre askıya almak zorunda kaldık. Ancak bugün bu inşaatı tamamlayarak hizmete açtığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

 

 

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