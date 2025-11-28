Limak’tan veri merkezi adımı

Dünya genelinde yapay zekâ modellerinin hızla büyümesi, geleneksel altyapıların taşıma kapasitesini aşan yeni bir elektrik ve veri talebi oluşturuyor. Bu doğrultuda, ortaya çıkan ihtiyaca yönelik olarak Limak Holding, stratejik bir adım atarak veri merkezleri konusunda başta müteahhitlik olmak üzere, yatırım fırsatlarını değerlendirmeye karar verdiğini açıkladı.

Veri merkezleri, dijital ekonominin bir parçası olmanın yanı sıra; ülke ekonomilerinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik tesisler olarak konumlanıyor. Enerji tüketimi, kesintisiz erişim ihtiyacı ve sürdürülebilirlik kriterleri sebebiyle veri merkezi yatırımları, güçlü altyapı tecrübesi ve yüksek düzeyde mühendislik kabiliyeti gerektiriyor.

Bu doğrultuda şirket hem mühendislik ve müteahhitlik kapasitesini hem de enerji ve altyapı konularındaki tecrübesi ile mevcut portföyünü bütüncül bir modelle değerlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

YENİ PROJELER YOLDA

Limak Holding’in veri merkezi iş koluna adım atma kararı, hem grubun mevcut kabiliyetlerinin doğal bir uzantısı hem de küresel dijitalleşme eğilimlerinin gerektirdiği stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu stratejik girişimle, yapay zekâ odaklı uygulamaların sürdürülebilir gelişimine destek verilmesi ve enerji–veri altyapısı kesişiminde yeni bir değer alanı oluşturulması amaçlanıyor. Müteahhitlik, altyapı geliştirme ve enerji yönetimi konularındaki uzmanlığını kullanarak; yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı veri merkezi projelerini ajandasına alan Limak’ın, bu yeni alandaki fırsatları değerlendirmesi planlandığı vurgulanıyor.