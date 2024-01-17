Lincoln Henrique golle geri döndü Fenerbahçe´nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığını atlatmasının ardından bu sezon çıktığı ilk resmi maç olan Adanaspor karşılaşmasında fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur karşılaşmasında Adanaspor´u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 29´uncu dakikada Bartuğ Elmaz´ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Lincoln Henrique´nin dar açıdan yaptığı vuruşta fileleri havalandırması ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı ilk resmi maçta golle buluştu. Brezilyalı futbolcu, 39'uncu dakikada Michy Batshuayi'nin skoru 2-0 yapan golünde ise asist yaparak ön plana çıktı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından ilk kez Gaziantep FK karşısında maç kadrosuna dahil edilen Lincoln, bu sezonki ilk resmi maçına Adanaspor karşısında çıktı. Brezilyalı oyuncu, son olarak 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giymişti.