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Lionel Messi kararını açıkladı!

Son dakika haberine göre Lionel Messi, Barcelona'da kalacağını açıkladı! Arjantinli futbolcu, Bartomeu'nun başkanlığının felaket olduğunu ancak kulübün ayrılığına izin vermemesi üzerine dava açmak yerine takımda kalmayı tercih ettiğini belirtti

Messi

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan ve Josep Bartomeu yönetimi ile anlaşamayan, kulüpten ayrılmak istediğini de resmen ileterek yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılmayan Lionel Messi geleceğine ilişkin kararını verdi. 33 yaşındaki yıldız kulüpten ayrılmak istediğini doğrulayarak bir açıklama yaptı ve kulübün hiçbir şekilde ayrılık taleplerine karşılık vermediğini dile getirerek bir sezon daha Barcelona'da kalacağını duyurdu.

Arjantinli futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BARTOMEU YÖNETİMİ FELAKET"

"Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam olarak felakettir! Mutlu değilim. Ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığın önüne geçmek adına kulüpte devam edeceğim"

"BAŞKAN SÖZÜNÜ UTUTMADI"

"Başkan sürekli bana sezon sonunda gitmek isteyip istemediğim konusunda karar verebileceğimi söyledi ama sözünü tutmadı. Hokkabazlık yapıyor ve delikleri kapatıyorlar"

"En üst seviyede mücadele etmek, kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde rekabet etmek istiyorum. Kazanır ya da kaybedersiniz, tamam ama mücadele etmek zorundasınız"

MİLLİ TAKIMI DA BIRAKIP DÖNMÜŞTÜ

Arjantinli yıldız, 2016 yılında milli takımı bıraktığını duyurmuş ardından kararından vazgeçmişti. 2016 Copa America finalinde Şili'ye 4-2 yenildikten sonra açıklama yapan Messi, "4 final oldu ve artık benim için anlamı kalmadı" ifadelerini kullanmıştı. 33 yaşındaki yıldız kararından 2 ay sonra vazgeçmiş ve menajerlik şirketi aracılığıyla bunu duyurmuştu. Avrupa basınında çıkan haberlere göre Messi'nin sponsorluk anlaşması nedeniyle milli takıma döndüğü öne sürülmüştü.

BARÇA'DA KIRILMAYI BEKLEYEN REKORLAR

Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın A takımında 16 yıldır forma giyen Messi'nin halen önünde kırılmayı bekleyen rekorların olduğunu yazan Katalan basını, bunları şu şekilde sıraladı: Barcelona'da en fazla maça çıkma (Xavi Hernandez 767 / Messi 731),bir takımda en fazla gol atma (Pele 643 / Messi 631),bir takımda en fazla kupa kazanma (Ryan Giggs 36 / Messi 34) ve bir takımda en uzun sezon forma giyme (Xavi Hernandez ve Carles Rexach 17 / Messi 16).

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