Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

        Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

        Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo, 6'ncı kez Dünya Kupası organizasyonunda görev almaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 11:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Messi ve Ronaldo, 6. kez Dünya Kupası'nda!

        Dünya futbolunda 2000'li yıllara damga vuran 38 yaşındaki Lionel Messi ile 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyerek kariyerlerinde 6. kez bu turnuvada yer alacak ve tarihi bir rekora imza atacak.

        Messili Arjantin, J Grubu ilk maçında Cezayir ile yarın TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda karşılaşacak.

        Ronaldolu Portekiz ise K Grubu ilk maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yarın TSİ 20.00'de Houston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

        LIONEL MESSI

        Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 26 karşılaşmayla Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan oyuncu konumunda bulunuyor.

        REKLAM

        Turnuvaya 38 yaşında başlayacak Messi, grup maçlarının ardından kupada üst turlara çıkma başarısı göstermeleri halinde 24 Haziran'daki doğum gününden sonra organizasyonu 39 yaşında noktalayabilir.

        Dünya Kupası'nda forma giydiği 26 maçta 13 gol atan Messi, Arjantin'in bu organizasyonda en golcü oyuncusu ünvanına sahip.

        Beş farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırdı.

        Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Messi, 2026'da ikinci kez kupayı kaldırmaya çalışacak.

        CRISTIANO RONALDO

        Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapması halinde 6 farklı Dünya Kupası organizasyonunda forma giymiş olacak.

        Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmek istiyor.

        Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 5 farklı Dünya Kupası'nda toplam 22 maçta 8 gol attı.

        Ronaldo, 2006'dan 2022'ye kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu ünvanına sahip durumda.

        REKLAM

        Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

        7 FUTBOLCU, 5 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

        Şu ana dek 7 futbolcu, 5 Dünya Kupası'nda görev yaptı.

        Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Meksikalı Antonio Carbajal, Andres Guardado ve Rafael Marquez ile Alman Lothar Matthaeus ve Manuel Neuer, 5 kupada görev alan isimler oldu.

        Altı defa takımının Dünya Kupası kadrosuna giren Meksikalı Guillermo Ochoa ise 3 turnuvada forma giydi. Meksika'nın 2006'dan bu yana tüm Dünya Kupası kadrolarında bulunan tecrübeli file bekçisi, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda kaleyi korudu. Ochoa, son olarak Meksika'nın 2026 Dünya Kupası açılış maçında yedek bekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haydarpaşa'nın üç cephesinde restorasyon ve konservasyon çalışmaları sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un simge yapılarından Haydarpaşa Garı'nda yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamanın tamamlandığını bildirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: 27 gözaltı
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        İsrailli bakan ABD seyahatini iptal etti
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        Hayvan otlatmaya çıkan çobanın cansız bedenine ulaşıldı
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        12. kattan düştü... Pastayla karşılandı!
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        ABD-İran anlaşmasında belirsizlik sürüyor
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Kamu borçlarında yeni taksit düzenlemesi
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Aşıkların kürek sörfü keyfi
        Aşıkların kürek sörfü keyfi