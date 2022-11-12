Aşk, sevgi, ölüm ve ayrılık gibi yoğun duyguların ağır bastığı, insanın iç dünyasına direkt olarak hitap eden bir tür olan lirik şiir özellikleri nelerdir? Lirik şiir ne demek? İşte, tüm detaylar…

Lirik Şiir Nedir?

Eski Yunan edebiyatında bu tarz şiirler “lir (lyre)” denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılan lirik şiir; Şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere verilen isimdir. Şiir türleri içerisinde en çok beğenilen türlerden birisi olan lirik şiirler, insanın iç dünyasına ve ruhuna hitap eden yönlerin ağır bastığı türlerin başında gelmektedir.

Tüm bu bilgilerden hareketle lirik şiir ne demek sorusuna; lirik şiir; duyguların ve düşüncelerin coşkun ve heyecanlı bir şekilde aktarılmasıdır cevabını vermek doğru olacaktır.

Batı edebiyatında önemli Rönesans şairlerinden olan Petrerca ve Ronsard; daha sonra gelecek olan Goethe ve Schiller gibi önemli isimlerin bazı şiirleri bu türe güzel birer örnektir.

Lirik şiirler kendisine, Türk edebiyatında da önemli bir yer edinmiştir. İlk başlarda kopuz denen bir tür saz eşliğinde söylene bu şiirlerde, daha sonra kopuzun yerini saz ve bağlama almıştır. Türk edebiyatımızda âşık ve ozan olarak ifade edilen halk şairlerinin söylediği şiirlerin çoğunun lirik şiir olduğu söylenebilir.

Lirik Şiir Özellikleri

Coşkun ve ilham dolu bir şiir olan lirik şiir özellikleri şu şekilde listelenebilir:

Aşk, ayrılık, hasret, özlem, ölüm gibi temalar işlenmektedir.

Dünyanın birçok yerinde, her topluma has örnekleri türemiştir.

Duyguların ve düşüncelerin coşkun ve heyecanlı olarak aktarılması ön plandadır.

Birçok yerde romantik şiirlerle birlikte anılmaktadır.

İsminin, Antik Yunan’da kullanılan lir isimli çalgıdan almıştır.

Hümanizmin doğuşunda etkisi olmuştur.

Toplumsal konular, destanlar gibi konuları da ele alan örnekleri bulunmaktadır.

Lirik Şiir Örnekleri

Lirik şiir; Türk edebiyatında da en çok kullanılan şiir türlerinden biri olmuştur. Divan edebiyatında Fuzuli ve Nedim, Halk edebiyatında Yunus Emre ve Karacaoğlan, yeni edebiyatta ise Yahya Kemal ve Ahmet Muhip Dıranas gibi şairler bu türde birçok örnek eser vermişlerdir.

Bu isimlerden olan Ahmet Muhip Dıranas ve Yahya Kemal Beyatlı’nın bu türde vermiş oldukları eserlerden ikisi ise şu şekildedir: