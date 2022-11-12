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Lirik şiir nedir, özellikleri neler? Edebiyatta lirik şiir örnekleri ve temsilcileri

Kişisel duyguların içten geldiği biçimde ve coşkun bir şekilde anlatıldığı şiir türüne lirik şiir adı verilmektedir. Dünya edebiyatında en çok tercih edilen ve sevilen bir tür olarak karşımıza çıkan lirik şiir nedir? Lirik şiir örnekleri nelerdir? Lirik şiir hakkında tüm merak edilen sorulara siz kıymetli okuyucularımız için yanıtlar aradık.

Lirik Şiir Nedir, Özellikleri Neler? Edebiyatta Lirik Şiir Örnekleri ve Temsilcileri

Aşk, sevgi, ölüm ve ayrılık gibi yoğun duyguların ağır bastığı, insanın iç dünyasına direkt olarak hitap eden bir tür olan lirik şiir özellikleri nelerdir? Lirik şiir ne demek? İşte, tüm detaylar…

Lirik Şiir Nedir?

Eski Yunan edebiyatında bu tarz şiirler “lir (lyre)” denen bir sazla söylendiği için böyle adlandırılan lirik şiir; Şairin ruhunda uyanan ve kabaran heyecanları içli bir dille anlatan duygu yüklü şiirlere verilen isimdir. Şiir türleri içerisinde en çok beğenilen türlerden birisi olan lirik şiirler, insanın iç dünyasına ve ruhuna hitap eden yönlerin ağır bastığı türlerin başında gelmektedir.

Tüm bu bilgilerden hareketle lirik şiir ne demek sorusuna; lirik şiir; duyguların ve düşüncelerin coşkun ve heyecanlı bir şekilde aktarılmasıdır cevabını vermek doğru olacaktır.

Batı edebiyatında önemli Rönesans şairlerinden olan Petrerca ve Ronsard; daha sonra gelecek olan Goethe ve Schiller gibi önemli isimlerin bazı şiirleri bu türe güzel birer örnektir.

Lirik şiirler kendisine, Türk edebiyatında da önemli bir yer edinmiştir. İlk başlarda kopuz denen bir tür saz eşliğinde söylene bu şiirlerde, daha sonra kopuzun yerini saz ve bağlama almıştır. Türk edebiyatımızda âşık ve ozan olarak ifade edilen halk şairlerinin söylediği şiirlerin çoğunun lirik şiir olduğu söylenebilir.

Lirik Şiir Özellikleri

Coşkun ve ilham dolu bir şiir olan lirik şiir özellikleri şu şekilde listelenebilir:

  • Aşk, ayrılık, hasret, özlem, ölüm gibi temalar işlenmektedir.
  • Dünyanın birçok yerinde, her topluma has örnekleri türemiştir.
  • Duyguların ve düşüncelerin coşkun ve heyecanlı olarak aktarılması ön plandadır.
  • Birçok yerde romantik şiirlerle birlikte anılmaktadır.
  • İsminin, Antik Yunan’da kullanılan lir isimli çalgıdan almıştır.
  • Hümanizmin doğuşunda etkisi olmuştur.
  • Toplumsal konular, destanlar gibi konuları da ele alan örnekleri bulunmaktadır.

Lirik Şiir Örnekleri

Lirik şiir; Türk edebiyatında da en çok kullanılan şiir türlerinden biri olmuştur. Divan edebiyatında Fuzuli ve Nedim, Halk edebiyatında Yunus Emre ve Karacaoğlan, yeni edebiyatta ise Yahya Kemal ve Ahmet Muhip Dıranas gibi şairler bu türde birçok örnek eser vermişlerdir.

Bu isimlerden olan Ahmet Muhip Dıranas ve Yahya Kemal Beyatlı’nın bu türde vermiş oldukları eserlerden ikisi ise şu şekildedir:

  • Ahmet Muhip Dıranas – Serenad

Yeşil pencerenden bir gül at bana

Işıklarla dolsun kalbimin içi.

Geldim işte mevsim gibi kapına,

Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Ben aşkımla bahar getirdim sana.

Tozlu yollardan geçtiğim uzak

Şarkılar getirdim sana.

  • Yahya Kemal Beyatlı – Endülüs’te Raks

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı…

Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı.

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir

İspanya neşesi ile bu akşam bu zildedir.

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,

İşveyle devriliş, örtünüşleri…

Her rengi istemez, gözümüz şimdi aldadır.

İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır.

Alnında halka halka aşüfte kâkülü

Göğsünde yosma gırnatanın en güzel gülü…

Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi;

Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi…

Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli,

Şeytan diyor ki, sarmalı yüz kere öpmeli.

Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle

Her kalbi dolduran zile, her sineden “Ole!”

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