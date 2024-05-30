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        LGS sınav giriş belgesi sorgulama: 2024 LGS ne zaman, saat kaçta?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım geri sayım sürerken, sınav giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanacak LGS, 90 sorudan oluşacak. İşte 2024 LGS tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 01:41 Güncelleme: 30.05.2024 - 01:41
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        LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala, çalışmalarına hız veren 8. öğrencileri, LGS sınav tarihini gündemine aldı. LGS, sözel alan sorularında süre 75 dakika, sayısal alan sorularında süre 80 dakika olacak. Peki, "2024 LGS ne zaman, saat kaçta? " İşte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi...

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        LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

        LGS sınav giriş yerleri açıklandı. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

        Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

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        LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

        Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

        E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.

        Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

        Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

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        2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

        1. oturumda;

        Türkçe 20 soru,

        T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,

        Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.

        2. oturumda;

        Matematik 20 soru,

        Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.

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