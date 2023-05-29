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Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Dominik Livakovic'in Villarreal ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

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  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

    İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre, La Liga ekiplerinden Villarreal, Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

    Villarreal'in Dinamo Zagreb ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

    Yaklaşık 10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Livakovic, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

    Bu sezon Dinamo Zagreb ile 35 lig maçına çıkan Livakovic, bu maçlarda 28 gol yerken 11 maçta kalesini gole kapattı.

     
  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...
  • Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...

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