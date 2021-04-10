Ligde 31. hafta maçına çıkan son şampiyon Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda Aston Villa'yı ağırladı.

Jürgen Klopp'un öğrencileri, konuk takımın forvet oyuncusu Ollie Watkins'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. 57. dakikada Muhammed Salah'ın bulduğu golle eşitliği yakalayan Liverpool, 90. dakikada Trent Alexander-Arnold'un golüyle galip gelmeyi başardı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 89 dakika sahada kaldı.

Puanını 52'ye çıkaran Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için umutlarını artırdı.

Ayrıca Liverpool ekibi, bu galibiyetle Premier Lig tarihinde 2000. puanını alarak bu sayıyı aşan dördüncü takım oldu. Manchester United, Arsenal ve Chelsea daha önce 2000 puan barajını aşan takımlar olmuşlardı.