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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 5 - Norwich: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Liverpool: 5 - Norwich: 2 MAÇ SONUCU

        İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Liverpool, konuk ettiği Norwich City'yi 5-2 yenerek 5. tura adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:57
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        Liverpool kupada 5. turda
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        Dördüncü tur maçında ev sahibi ekibe galibiyeti ve turu getiren goller; 16. dakikada Jones, 28. dakikada Nunez, 53. dakikada Jota, 63. dakikada Van Dijk ve 90+5'te Gravenberch'den geldi.

        Norwich City'nin gollerini ise 22. dakikada Gibson ve 69. dakikada Sainz kaydetti.

        Bu sonuçla Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura yükseldi.

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