Liverpool: 5 - West Ham United: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Liverpool, evinde West Ham United'ı 5-2 mağlup etti. Hugo Ekitike, Virgil Van Djik, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Axel Disasi'nin (kk) golleriyle ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkaran Liverpool, puanını 48'e çıkardı. West Ham United ise haftayı 25 puanla tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'la eşleşen Liverpool, İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında küme düşme hattındaki West Ham United'ı ağırladı.
Liverpool, Anfield'ta oynanan müsabakadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5'te Hugo Ekitike, 24'te Virgil Van Djik, 43'te Alexis Mac Allister, 70'te Cody Gakpo ve 82. dakikada Axel Disasi (kk) attı. Konuk ekibin gollerini ise 49'da Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellano kaydetti.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan 5. sıradaki Liverpool, puanını 48'e çıkardı. 18. bamasaktaki West Ham United ise 25 puanda kaldı.
İngiltere Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool, Wolves'e konuk olacak. West Ham United, Fulham ile deplasmanda karşılaşacak.