Liverpool, Arda Güler'li Real Madrid'i devirdi: İşte gecenin sonuçları... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. Arda Güler'in Devler Ligi'nde ilk kez 11'de başladığı maçta Real Madrid, konuk olduğu Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. Kenan Yıldız'lı Juventus ise Aston Villa ile golsüz berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği maçta Liverpool, geriden gelerek Monaco'yu 3-2 yendi. İşte tüm sonuçlar...

Habertürk / AA Giriş: 28.11.2024 - 01:19 Güncelleme: 28.11.2024 - 01:19 facebook

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