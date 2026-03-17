        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool'da işler hiç yolunda gitmiyor - Galatasaray maçı öncesi sirenler çalıyor - Futbol Haberleri

        Liverpool'da işler hiç yolunda gitmiyor

        Kendi evinde, tam 13 eksiği bulunan Tottenham'ı bile deviremeyip 1-1'e razı olan Liverpool için artık tehlike çanları değil, sirenler çalıyor

        Giriş: 17.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        1

        Premier Lig'in son şampiyonu, ligde Şampiyonlar Ligi potasının dışına doğru sürüklenirken, teknik direktör Arne Slot’un kellesi ise artık pamuk ipliğine bağlı.

        2

        Kırmızılar için Galatasaray karşılaşması artık bir maçtan çok daha fazlası; tam anlamıyla bir "kurtuluş operasyonu." Eğer Liverpool, Devler Ligi'nde Aslan’a boyun eğip elenirse, kulüpte taşlar yerinden oynayacak.

        3

        İlk etapta teknik heyetle yolların ayrılması, yaz transfer döneminde ise kadroda köklü bir revizyon yapılması bekleniyor.

        4

        Liverpool’un bu sezonki en büyük düşmanı ne rakipleri ne de sakatlıklar; tek düşmanları "kronik son dakika sendromu."

        5

        Tottenham karşısında da geleneği bozmayan İngiliz ekibi, bu sezon tam 8. kez 90. dakikadan sonra yediği gollerle puan bıraktı.

        6

        Galatasaray için Anfield Road artık sadece bir stat değil, yaralı ve moralsiz bir devin son çırpınışlarını yapacağı bir arena.

        7

        90 dakika bitse bile maçın bitmediğini bilen Aslan için Liverpool'un bu "son dakika zaafı" en büyük koz olabilir.

        8
