Liverpool'da işler hiç yolunda gitmiyor
Kendi evinde, tam 13 eksiği bulunan Tottenham'ı bile deviremeyip 1-1'e razı olan Liverpool için artık tehlike çanları değil, sirenler çalıyor
Premier Lig'in son şampiyonu, ligde Şampiyonlar Ligi potasının dışına doğru sürüklenirken, teknik direktör Arne Slot’un kellesi ise artık pamuk ipliğine bağlı.
Kırmızılar için Galatasaray karşılaşması artık bir maçtan çok daha fazlası; tam anlamıyla bir "kurtuluş operasyonu." Eğer Liverpool, Devler Ligi'nde Aslan’a boyun eğip elenirse, kulüpte taşlar yerinden oynayacak.
İlk etapta teknik heyetle yolların ayrılması, yaz transfer döneminde ise kadroda köklü bir revizyon yapılması bekleniyor.
Liverpool’un bu sezonki en büyük düşmanı ne rakipleri ne de sakatlıklar; tek düşmanları "kronik son dakika sendromu."
Tottenham karşısında da geleneği bozmayan İngiliz ekibi, bu sezon tam 8. kez 90. dakikadan sonra yediği gollerle puan bıraktı.
Galatasaray için Anfield Road artık sadece bir stat değil, yaralı ve moralsiz bir devin son çırpınışlarını yapacağı bir arena.