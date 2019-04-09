Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool Porto'yu konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmaya etkili başlayan Liverpool 5. dakikada Keita ile 1-0 öne geçti. Kızılların 2. golünü ise 26. dakikada Firmino kaydetti. Porto ilk yarıda Marega ile etkili pozisyonlara girse de skor üretemedi. Kalan sürede skoru koruyan Jürgen Klopp'un öğrencileri 2-0 kazanan taraf oldu.

Eşleşmede 2. maç 17 Nisan Çarşamba günü Dragao Stadı'nda oynanacak.