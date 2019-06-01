Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İngiltere'nin Liverpool ile Tottenham takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından belli olacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak.
Final maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Robert Vukan'ın yapacağı maçta, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, dördüncü hakem olarak görevlendirildi.
1.7 MİLYAR EURO'LUK FİNAL
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon euro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon euro oldu.
Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (euro)
|Harry Kane
|150 milyon
|Dele Alli
|100 milyon
|Christian Eriksen
|85 milyon
|Son Heung-min
|65 milyon
|Davinson Sanchez
|45 milyon
|Toby Alderweireld
|40 milyon
|Eric Dier
|40 milyon
|Kieran Trippier
|35 milyon
|Lucas Moura
|32 milyon
|Hugo Lloris
|30 milyon
|Jan Vertonghen
|30 milyon
|Danny Rose
|25 milyon
|Victor Wanyama
|25 milyon
|Ben Davies
|25 milyon
|Erik Lamela
|20 milyon
|Serge Aurier
|20 milyon
|Harry Winks
|20 milyon
|Moussa Sissoko
|18 milyon
|Juan Foyth
|12 milyon
|Vincent Janssen
|8 milyon
|Fernando Llorente
|3,5 milyon
|Kyle Walker-Peters
|3 milyon
|Michel Vorm
|2 milyon
|Paulo Gazzaniga
|2 milyon
|Toplam
|835,5 milyon
Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (euro)
|Muhammed Salah
|150 milyon
|Sadio Mane
|85 milyon
|Roberto Firmino
|80 milyon
|Virgil van Dijk
|75 milyon
|Alisson
|65 milyon
|Naby Keita
|65 milyon
|Andrew Robertson
|50 milyon
|Trent Alexander-Arnold
|50 milyon
|Fabinho
|45 milyon
|Georginio Wijnaldum
|40 milyon
|Alex Oxlade-Chamberlain
|40 milyon
|Joe Gomez
|35 milyon
|Jordan Henderson
|28 milyon
|Xherdan Shaqiri
|25 milyon
|Dejan Lovren
|20 milyon
|Joel Matip
|20 milyon
|James Milner
|15 milyon
|Adam Lallana
|15 milyon
|Daniel Sturridge
|15 milyon
|Divock Origi
|10 milyon
|Alberto Moreno
|9 milyon
|Simon Mignolet
|8 milyon
|Ben Woodburn
|5 milyon
|Connor Randall
|500 bin
|Toplam
|950,5 milyon
EN BAŞARILISI REAL MADRID
2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.
LIVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE
Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti.
Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.
40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.
FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI
Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
TAKIM
FİNAL
KUPA
Real Madrid
16
13
Milan
11
7
Liverpool
9
5
Bayern Münih
10
5
Barcelona
8
5
Ajax
6
4
Inter
5
3
Manchester United
5
3
|Juventus
9
2
Benfica
7
2
Nottingham Forest
2
2
Porto
2
2
Celtic
2
1
Hamburg
2
1
Steaua Bükreş
2
1
Marsilya
2
1
Chelsea
2
1
|Borussia Dortmund
|2
|1
Feyenoord
1
1
Aston Villa
1
1
PSV Eindhoven
1
1
Kızılyıldız
1
1
Atletico Madrid
3
0
Valencia
2
0
|Reims
|2
|0
Fiorentina
1
0
Eintracht Frankfurt
1
0
Partizan
1
0
Panathinaikos
1
0
Leeds United
1
0
Saint-Etienne
1
0
Borussia Mönchengladbach
1
0
Club Brugge
1
0
Malmö
1
0
Roma
1
0
Sampdoria
1
0
Bayer Leverkusen
1
0
Monaco
1
0
Arsenal
1
0
|Tottenham
|1
|0
İSPANYOLLARDAN 18 KUPA
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
18
29
İtalya
12
28
İngiltere
12
20
Almanya
7
17
Hollanda
6
8
Portekiz
4
9
Fransa
1
6
Romanya
1
2
İskoçya
1
2
Yugoslavya
1
2
Belçika
0
1
Yunanistan
0
1
İsveç
0
1
FİNALLER
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SONUÇ
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (Uzatma)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (Uzatma)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (Uzatma)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
St. Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV Eindhoven
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (Uzatma)
1992-93
Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (6-5 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-1
|2013-14
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|4-1 (Uzatma)
|2014-15
Barcelona
|Juventus
|3-1
|2015-16
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|1-1 (5-3 pen.)
|2016-17
|Real Madrid
|Juventus
4-1
|2017-18
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
TOTTENHAM VE LIVERPOOL AVRUPA'DA 3. KEZ RAKİP
Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.
Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.
LIVERPOOL, TOTTENHAM'A SON 14 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.
Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.
Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.
İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.
DEVLER LİGİ'NDE 2. İNGİLİZ FİNALİ
2019 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.
İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3'üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.
Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya),2003'teki Milan-Juventus (İtalya),2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere),2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya),2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7'nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.
TOTTENHAM VE LIVERPOOL'UN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ
Tottenham, Avrupa kupalarında İngiliz kulüpleriyle 8 resmi maç yaptı. Bunların 4'ünü kazanan Tottenham, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
UEFA organizasyonlarında İngiliz takımlarıyla 20 defa karşılaşan Liverpool, bunların 7'sini kazandı. 5 mağlubiyeti bulunan Liverpool'un, 8 maçı da berabere bitti.
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