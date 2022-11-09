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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liverpool'un fiyatı belli oldu

2010'dan bu yana kulübü elinde bulunduran Fenway Sports Group (FSG), Liverpool'u satışa çıkardı. Mirror'ın haberine göre; kulübün sahibi John Henry'nin Liverpool için istediği rakam belli oldu. İşte detaylar

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  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Kulübün sahipleri tarafından satışa çıkarılmaya hazırlanılan Liverpool'a değer biçildi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Mirror'ın haberine göre kulübün sahibi John Henry, Liverpool için 4 milyar sterlin istedi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    John Henry'nin sahibi olduğu Fenway Sports Group (FSG), 2010 yılında satın aldığı Liverpool için 300 milyon sterlin ödemişti.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Liverpool'un sahibi olan FSG'nin, geçen yıl Nisan ayında Orta Doğu'dan gelen yaklaşık 3 milyar sterlinlik bir teklifi reddettiği bildirildi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Özellikle Chelsea'nin 4.25 milyar sterline satılması ve Manchester City ile Newcastle United gibi takımların mali yönden giderek güçlenmeleri, satıştaki en büyük etken olarak belirtildi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Kulübün tüm hisselerinin satılıp satılmayacağı henüz açıklanmazken, daha önce 538 milyon sterlin karşılığında FSG'nin yüzde 11 hissesini satın alan Gerry Cardinale başkanlığındaki RedBird Capital Partners'ın en büyük alıcı adayı olduğu ifade edildi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    RedBird Capital Partners'ın dışında, Premier Lig'e girmeye hevesli olan Amerikalı ve Orta Doğulu yatırımcıların da pazarlık masasında olacağı belirtildi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Forbes'un araştırmasına göre Liverpool, Manchester United, Ream Madrid ve Barcelona'nın ardından dünyanın en değerli 4. takımı konumunda bulunuyor.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Jürgen Klopp'u göreve getiren ve 30 yıl sonra 2019-20'de Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Liverpool, ayrıca birer kez FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Liverpool'un stadı olan Anfield, FSG sahipliğinde kısmen yenilenirken 80 milyon sterlinlik yeni projeyle birlikte stadın kapasitesi 61 bin kişiye çıkarılacaktı.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    FSG ayrıca Liverpool'un 50 milyon sterlinlik yeni antrenman tesislerine taşınmasını da sağlamıştı.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    FSG geçen sene hisselerinin yüzde 11'ini 750 milyon Dolara RedBird Capital Partners'a satmıştı.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Geçen sene hayata geçirilmeye çalışılan Avrupa Süper Ligi'ne destek veren altı Premier Lig kulübünden biri olan Liverpool'da yetkililer Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada hiçbir yere gitmediklerini ve uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişlerdi.
  • Liverpool'un fiyatı belli oldu - FSG, Liverpool'u satışa çıkardı

    Premier Lig'deki son büyük devir teslim işlemi, Chelsea'nin 4.25 milyar sterlin ile Todd Boehly'ye satışıydı.

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