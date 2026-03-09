Canlı
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Liverpool'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Liverpool'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 18:51
        Liverpool kafilesinde 5 eksik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, bu maçın kadrosunu açıkladı.

        Liverpool'da Alisson Becker, kadroda yer almadı. Brezilyalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

        Alisson, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray maçında da sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı.

        Liverpool'da Alisson Becker dışında, Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor.

        Liverpool'un Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşma salı günü saat 20.45'te başlayacak.

