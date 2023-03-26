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Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi

Record'un haberine göre; Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu. Ancak Brezilya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili bu görüşmeyi yalanladı. İşte son dakika haberinin detayları

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  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Portekiz basınından Record'un haberine göre; Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'ne hangi ismin getirileceği halen netleşmezken, Jorge Jesus'un yanı sıra Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ismi geçen adaylardan birisi olarak göze çarpıyor.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    BREZİLYA CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ

    Dünya Kupası'ndan sonra Tite'nin istifa etmesiyle birlikte teknik direktör arayışını sürdüren Brezilya Milli Takımı'nda belirsizlik devam ediyor.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Portekiz basınından çıkan haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Julio Cesar ile Lizbon'da Brezilya Milli Takımı hakkında bir görüşme gerçekleştirdiğine yer verildi. Ancak Brezilya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili bu görüşmeyi yalanladı.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Brezilya Milli Takımı için birçok teknik adamın adı geçerken Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues konuyla ilgili "Milli takımın yeni antrenörünü ararken etik davranacağız. Kulübüyle sözleşmesi olan antrenörlere saygı göstereceğiz. Bu nedenle doğru görüşmeleri yapabilmek için bekleyecek zamanımız var. Bir sonraki antrenörümüzün adını söylemek zor ama oyuncuların saygısını ve sevgisini kazanan bir antrenöre ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    RİVALDO NE DEMİŞTİ?

    Bir diğer Brezilyalı eski futbolcu Rivaldo da daha önce İstanbul'a gelerek Jorge Jesus ile görüşmüş ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Daha önce Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile oldukça başarılı bir serüven geçiren Jesus'un Brezilya ile oldukça iyi ilişkileri bulunuyor. 
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Ülkede Portekizce konuşulması ve kazandığı başarılar sebebiyle Jorge Jesus'a büyük saygı duyulması, tecrübeli teknik adam ile Brezilya arasında güçlü bağlar oluşturdu.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe ile ligde Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde bulunan Jorge Jesus'un, sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi mayıs ayında sona erecek.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    JESUS'TAN SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

    Öte yandan Fenerbahçe'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen teknik direktör Jorge Jesus, tatil için gittiği ülkesi Portekiz’de açıklamalarda bulundu.
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    İsmi Brezilya Milli Takımı ve Flamengo ile anılan deneyimli teknik adam, "Benim mukavelem sezon sonunda bitiyor. Bilgim dışında pek çok haber yer alıyor. Şu anda tek düşüncem, takımının başarısı. Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Beşiktaş derbisi var" dedi. 
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon en azından bir kupa kazanmak istediğini dile getiren ve taraftarlardan destek isteyen Jesus, sözlerini şöyle noktaladı:
  • Lizbon'da Jorge Jesus-Brezilya görüşmesi - Son dakika Fenerbahçe haberleri

    "Bunun adı Türkiye Kupası mı yoksa Süper Lig mi olur, önümüzdeki maçlarda alacağımız sonuçlar belli edecek. Ancak ben sezon başından bu yana asıl hedefimizin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. Bu hedeften şaşma yok. Beşiktaş derbisi ile başlayacak olan zorlu maratonda artık puan kayıplarına tahammülümüz yok."

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