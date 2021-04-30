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Londra 6 Mayıs'ta düzenlenecek belediye seçimlerine hazırlanıyor

8 milyondan fazla nüfusun yaşadığı Londra, Covid-19’un gölgesinde yeni belediye başkanını seçmeye hazırlanıyor.

Londra 6 Mayıs'ta düzenlenecek belediye seçimlerine hazırlanıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Londra belediye başkanı Sadiq Khan’ın kazanacağı öngörülen seçim sürecinde rakipleri Muhafazakâr Parti'den Shaun Bailey ve Yeşil Parti’den Sian Berry olacak.

Uzmanlar şehirde normale dönmenin uzun zaman alacağını ve seçimlerin Londra için kritik olduğunu belirtiyor. Worldometer verilerine göre Covid-19'dan kaynaklı can kayıplarında yedinci sırada olan Londra, son zamanlarda hızlı bir aşılama kampanyası yürüttü.

Covid-19 kısıtlamalarının en derinden etkilendiği Londra’da, şehrin finans merkezleri boşaldı, restoranlar, barlar ve gece hayatı durdu. Seyahat kısıtlamasıyla şehrin en önemli gelir kapısı olan turizm sekteye uğradı. Tüm bunlar yeni dönemde seçilecek belediye başkanının önemli roller üstlenmesi anlamına geliyor.

Büyük şehrin getirdiği ulaşım, konut, çevre kirliliği ve işsizlik Londra'nın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek belediye seçimleri öncesi ana başlıklar olacak.

AP'nin Londra'daki belediye seçimleri öncesi Covid-19'un kurumlar ve şirketler üzerine etkisini incelediği analiz haberde aynı zamanda adaylarla da konuşuldu. Adaylar, Londra'da Brexit ile birlikte pandeminin şehir için zorlayıcı periyot olduğunu aktardı.

Yeniden seçilmesi öngörülen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, "Şimdiden yaklaşık 300.000 işi kaybettik ve şu anda bir milyondan fazla Londralı zorunlu izne çıkarıldı'' ifadelerini kullandı. 1980 yılındaki kitlesel işsizliğe referans vererek bu durumu önlemenin gerekliliğine dikkat çekti.

Bir diğer aday Muhafazakâr Partiden Shaun Bailey, pandemiyle birlikte Londra'nın hayalet şehre döndüğünü söyleyerek şehrin en büyük problemini suç olarak tanımladı.

Yeşil Parti Lideri Sian Berry, pandeminin şehre yeni bir başlangıç getirmesi gerektiğini vurgulayarak: "Yaşamak için çok heyecan verici bir yer Londra ama kirli ve yaşam maliyetleri çok yüksek" dedi. "Londra'daki her mahallenin de kendi ruhu var ve bunu beslememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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