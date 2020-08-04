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HaberlerParaLondra'da gecelik TL swap faizi yüzde 500'ü aştı! Swap nedir?
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Londra'da gecelik TL swap faizi yüzde 500'ü aştı

Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'daki yüzde 6.8 olan seviyeden yüzde 520'ye yükseldi. Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 500 puanı hiç aşmamıştı.

TL
Reuters

Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi en son tam gün işlem olan 29 Temmuz'daki yüzde 6.8 olan seviyeden yüzde 520'ye yükseldi.

Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira faizleri Türk bankalarının Londra piyasalarına lira akışını durdurmalarıyla Nisan 2019'da yüzde 1200'e sert yükseldikten sonra odak noktası haline gelmişti.

Bu adım sonrası BDDK para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların yasal özkaynakları ile sınırlaması sonrası ise bu piyasalarda işlem hacimleri yok denecek kadar azaldı.

Gecelik TL swap faizi yüzde 1200'e yükseldikten sonra zaman zaman yaşanan sıçrama hariç tutulduğunda genel olarak yatay bir seyir
izliyordu.

Swap getirileri zaman zaman dalgalansa da 2019 Nisan'dan beri 500 puanı hiç aşmamıştı.

SWAP İŞLEMİ NEDİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

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