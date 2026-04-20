L'Oréal Türkiye sürdürülebilirlik uygulamalarını paylaştı

L’Oréal Türkiye, Dünya Günü kapsamında duyurduğu programlar ve ürün uygulamalarıyla enerji, su ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarını ve 2030 hedeflerini paylaştı.

“Gelecek için L’Oréal” programı ile sürdürülebilirlik yaklaşımını tedarik zincirinden ürün tasarımına kadar farklı aşamalara entegre eden şirket, bu süreci bütünsel bir yapı içinde ele aldığını ifade ediyor. Yapılan araştırmalara göre, her 10 kişiden 6’sı sürdürülebilir bir yaşam sürmek istediğini belirtirken, bu konuda yönlendirme ihtiyacı duyuyor. Bu doğrultuda L’Oréal Türkiye, su ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, yeniden doldurulabilir ürün seçenekleri, eko-tasarım uygulamaları ve çevresel etiketleme sistemleri gibi araçlarla tüketicilere bilgi sunmayı ve daha bilinçli tercih yapılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

GELENEKSEL SİSTEMLERE GÖRE YÜZDE 14 DAHA AZ ENERJİ TÜKETİYOR

L'Oréal Türkiye Kurumsal İlişkiler ve Etkileşim Direktörü & Ülke Sürdürülebilirlik Lideri İrem Karaoda Tanrıkulu “Sürdürülebilirliği bir stratejinin ötesine taşıyarak tüm iş süreçlerimizin temel değeri haline getiriyoruz. ‘Gelecek İçin L’Oréal’ sürdürülebilirlik programımızla, gezegenimizin sınırlarına saygı duyan bir güzellik anlayışını bilim ve teknolojinin gücüyle somut bir etkiye dönüştürüyoruz. Sürdürülebilir yaşam konusundaki rehberlik ihtiyacına, sunduğumuz yenilikçi çözümler ve şeffaf bilgilendirme sistemlerimizle yanıt veriyoruz. Tekno-güzellik vizyonumuzla sadece ürünlerimizi değil, güzellik rutinlerinin tamamını gezegenimize değer katan bir deneyime dönüştürüyoruz” dedi.

L’Oréal, sürdürülebilir çözümler geliştirme kapsamında tekno-güzellik yaklaşımını kullanıyor. Bu doğrultuda geliştirilen L’Oréal Professionnel AirLight Pro, CES 2024 İnovasyon Ödülü almış ve TIME dergisinin “Yılın En İyi İcatları” listesinde yer almıştır. Cihaz, kızılötesi ışık teknolojisiyle saçı yüksek ısıya maruz bırakmadan kurutmayı hedefliyor ve geleneksel sistemlere göre yüzde 14 daha az enerji tükettiği belirtiliyor.

Su tasarrufuna yönelik bir diğer uygulama olan L’Oréal Professionnel Water Saver, İsviçreli Gjosa ile birlikte geliştirilmiş bir duş başlığı teknolojisidir. Kuaför salonlarının yıkama alanlarında su kullanımını azaltmayı amaçlayan sistemin yüzde 69’a kadar su tasarrufu sağladığı ifade ediliyor. Şirket verilerine göre bugüne kadar küresel ölçekte 488 milyon litreden fazla su ve 31,5 milyon kWh enerji tasarrufu sağlandığı, bunun farklı kullanım senaryolarına karşılık gelen bir enerji azaltımına denk geldiği belirtiliyor.

Türkiye’de seçili salonlarda da kullanılan sistemin, su ve enerji tüketiminde azalma sağladığı ve profesyonel saç bakım süreçlerinde kaynak kullanımını düşürmeyi hedeflediği aktarılıyor.

2040 YILINA KADAR PLASTİK KİRLİLİĞİNİ YÜZDE 30 ORANINDA AZALTABİLİR

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na (UNEP) göre yeniden doldurulabilir şişeler ve geri alım sistemleri gibi “yeniden kullanım” seçeneklerinin teşvik edilmesi, 2040 yılına kadar plastik kirliliğini yüzde 30 oranında azaltabilir.

L’Oréal ise geniş yeniden doldurulabilir (refill) ürün portföyüyle tüketici alışkanlıklarını sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürüyor. Cilt bakımından parfüme kadar farklı kategorilerde sunulan bu seçenekler, ambalaj tipine göre plastik ve cam kullanımını yüzde 59 ile yüzde 75 arasında azaltırken, ortalama yüzde 70 daha az ambalaj atığı tüketilmesini sağlıyor. Üstelik bu sürdürülebilir tercih, tüketicilere aynı miktardaki ürüne yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişen bir maliyet avantajıyla ulaşma imkânı sunuyor. Bu kapsamda L’Oréal ayrıca; 2030 yılına kadar 2019’a kıyasla saf plastik kullanımını yüzde 50 azaltmayı, ambalaj yoğunluğunu yüzde 20 düşürmeyi ve ambalaj malzemelerinin yarısını geri dönüştürülmüş veya biyobazlı kaynaklardan sağlamayı amaçlıyor.

L’Oréal, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında bilim ve teknolojiyi kullanarak çevresel etkilerin azaltılmasını hedeflediğini belirtiyor. Bu çerçevede plastik tüketiminin azaltılması, odaklandığı alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketin döngüsel inovasyon yaklaşımı, kaynak kullanımını azaltmaya ve ürün yaşam döngüsünde farklı aşamalarda yeniden kullanım veya geri dönüşüm süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik uygulamaları içeriyor. Bu çalışmaların, tüketicilere daha düşük çevresel etkiye sahip ürün seçenekleri sunmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Plastik Geri Dönüştürücüler Derneği (APR) tarafından yapılan analizler; ambalajları sıfırdan üretilen yeni plastikler yerine geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmenin, enerji tüketimini yüzde 79, sera gazı emisyonlarını ise yüzde 67 oranında azalttığını kanıtlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TEMEL BİR KRİTER

Ambalajlarında plastik tüketimini kaynağında azaltmayı hedefleyen L’Oréal de Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu ve Kérastase şampuan şişelerinde yüzde 100 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanımına ulaşırken; L'Oréal Paris Elseve ve L'Oréal Professionnel Serie Expert gibi ikonik serileriyle döngüsel ekonomiyi destekliyor. Kiehl’s portföyünün ise yüzde 80’den fazlası geri dönüştürülmüş materyallerden üretiliyor. 2025 yılında ambalajlarında kullanılan plastiğin yüzde 50’si biyobazlı veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlayan L’Oréal 2030 yılına kadar bu oranın yüzde 100’e çıkarılmasını hedefliyor.

Günümüzde tüketicilerin satın alma kararlarında sürdürülebilirliğin ve ürünlerin çevresel etkilerini bilmenin önemi, küresel araştırmalarla her geçen gün daha net bir şekilde ortaya konuyor. Araştırma şirketi Mintel’in araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 41’i satın aldıkları ürünlerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibi olmak isterken, satın alma tercihlerinde sürdürülebilirliği temel bir kriter olarak gördüğünü gösteriyor.

573 BİN LİTRE SUYA EŞDEĞER KARBON TASARRUFU SAĞLANDI

11 bağımsız uzman tarafından geliştirilen ve Bureau Veritas tarafından onaylanan bu sistem; bir ürünün çevresel etkisini karbon ayak izinden su tüketimine kadar 14 farklı çevresel faktöre göre değerlendirerek A’dan E’ye kadar derecelendiriyor.

L’Oréal, ürün ambalajlarının ötesinde, içeriklerin sürdürülebilirliğini de döngüsel ekonominin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirtiyor. “Yeşil Bilim” (Green Sciences) yaklaşımıyla çevresel etkiyi minimize ederken ürün performansından ödün vermeyen formülasyonlar geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda L’Oréal; 2030 yılına kadar formüllerinde kullandığı bileşenlerin yüzde 75’inden fazlasını doğadan (bitki ve mineraller) veya geri dönüştürülmüş malzemelerden temin etmeyi taahhüt ediyor.

2021’den beri sürdürülen “Plastiksiz E-Ticaret” uygulamasıyla ise direkt e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde teslimat süreçlerinden plastik tamamen çıkarılarak bugüne kadar 573 bin litre suya eşdeğer karbon tasarrufu sağlandı.