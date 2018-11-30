Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. grup maçında Sarpsborg'a konuk oldu. İlk 6 dakikada 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılarda taraftarlar Loris Karius'un hatalarına isyan etti. Yıldız futbolcu maç sonrasında açıklamalar yaparken yediği gollerle ilgili de konuştu.
Henüz 47. saniyede yenen golle ilgili konuşan Karius, "Maça çok kötü başladık. Daha 1. dakika bile dolmamıştı. Biraz yanlış bir karar verdim. Takıma ofansif anlamda katkı vermeye çalışan bir kaleciyim ve yetişemedim. İkinci golde önde yakalandım ama çok iyi bir şut çıkardı oyuncu." dedi.
"İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"
Maçın oynandığı soğuk havaya da vurgu yapan file bekçisi "Bu tip saha koşulları iç saha takımına avantaj sağlıyor. benim adıma da rahat bir maç olduğu söylenemez. Ama bizler profesyoneliz ve uyum sağlamamız gerekiyordu. Genç de olsa bunu başardık ve istediğimizi aldık." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"
Pazar günü oynanacak derbiyi de yorumlayan Alman kaleci "Çok heyecanlıyım. İlk derbimi kazanmak istiyorum. Bu geceden itibaren derbiye odaklanmaya başlayacağız. Taraftarımızın desteği ile harika bir atmosfer olacak. Bu akşam olduğu gibi herkes yüzde 100'ünü verirse inanıyorum ki Galatasaray maçından galibiyetle ayrılacağız." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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