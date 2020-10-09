İlk imzalar atılalı 4 yıl oldu

LSE, Borsa Italiana'yı Euronext'e 5 milyar dolara satacak

Reuters

Euronext , Borsa Italiana'yı Londra Borsası'ndan (LSE) 4.33 milyar euroya (5.09 milyar dolar) nakit olarak satın alacak

Bu adım Paris borsasının sahibi Euronext'in Avrupa'da işlem platformlarını genişletme hedefinin bir parçasını oluşturuyor.

Euronext Deutsche Boerse ve İsviçreli rakibi SIX'i geçerek geçen ay LSE ile münhasır görüşmelere başladı.

LSE, Borsa Italiana'yı 27 milyar dolarlık veri sağlayıcısı Refinitiv'i satın alması için gereken düzenleyici koşulları sağlamak için satıyor.

Refinitiv'in yüzde 45'ine Reuters haber merkezinin ana şirketi Thomson Reuters sahip. LSE CEO'su David Schwimmer, "Borsa Italiana'nın satışının AB'deki rekabet endişelerini önemli ölçüde gidereceğini düşünüyoruz" dedi. Euronext 7 milyar euro piyasa değerine sahip.