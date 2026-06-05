L’Étape Marmaris by Tour de France heyecanı HT Spor'da!

HT Spor'un yayıncısı olduğu dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France’ın resmi amatör serisi olan Visa Maximiles Black L’Étape Marmaris by Tour de France için geri sayım sürüyor.

7 Haziran 2026’da ilk kez Marmaris’te gerçekleştirilecek organizasyon, 700 sporcuyu bir araya getirecek. Yarışa 16 farklı ülkeden 120 yabancı sporcu katılırken, toplam katılımcıların 70’ini kadın bisikletçiler oluşturuyor. Tour de France ruhunu Marmaris’in eşsiz parkurlarına taşıyacak organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet tutkunlarını aynı start çizgisinde buluşturacak.

Marmaris’in eşsiz doğasını profesyonel yarış deneyimiyle buluşturan organizasyonun kayıtları yoğun ilgi nedeniyle tamamlandı. Farklı ülkelerden sporcuların katılacağı etkinlik, Marmaris’i uluslararası bisiklet tutkunlarının buluşma noktası haline getirecek.

REKLAM

MARMARİS'TE BİSİKLET FESTİVALİ ATMSOFERİ YAŞANACAK

Marmaris, Visa Maximiles Black L’Étape Marmaris by Tour de France kapsamında 6-7 Haziran tarihlerinde bisiklet festivali coşkusuna ev sahipliği yapacak. Expo alanı etkinlikleri, halk sürüşü ve yarış programıyla şehir iki gün boyunca Tour de France ruhunu yaşayacak.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda kurulacak Expo Alanı, sporcuları, markaları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek. 6 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Halk Sürüşü ile Tour de France atmosferi Marmaris sokaklarına taşınacak. Halk sürüşüne ve Expo Alanı etkinliklerine tüm Marmarisliler davetli olacak.

KIYI YOLLARINDAN BOZBURUN YARIMADASI'NA

Yarış günü sporcular, Marmaris merkezden başlayarak Hisarönü, Turgut, Bayırköy, Selimiye ve Osmaniye güzergâhında Akdeniz manzaraları, çam ormanları ve Bozburun Yarımadası’nın eşsiz coğrafyasında pedal çevirecek. Antik uygarlıkların izlerini taşıyan bu rota, tarih ve doğayı Tour de France atmosferiyle buluşturacak.

UZUN PARKURDA STRATEJİ VE DAYANIKLILIK ÖN PLANA ÇIKACAK

Yaklaşık 96,7 kilometrelik uzun parkur 1.949 metre irtifa kazanımı içeriyor. Sprint kapıları ve King of the Mountain (KOM) segmentleriyle yarışçılar, tempo yönetimi ve strateji odaklı bir mücadele verecek.

REKLAM

Marmaris’in Selimiye ve Osmaniye arasında uzanan dağ yollarında yer alan King of the Mountain bölümü ise yaklaşık 5 kilometrelik uzunluğu ve 300 metrelik irtifa kazanımıyla parkurun en dikkat çekici noktalarından biri olacak. Bozburun Yarımadası’nın çam ormanları arasında yükselen etap, Tour de France’ın ikonik dağ etaplarını hatırlatan yapısıyla yarışın unutulmaz bölümleri arasında yer alacak.

KISA PARKURDA TOUR DE FRANCE DENEYİMİ

65,8 kilometrelik kısa parkur ise 1.015 metre irtifa kazanımıyla Tour de France deneyimini daha ulaşılabilir bir rotada sunacak. Selimiye çevresindeki yükselişler ve Marmaris’e uzanan hızlı inişler, katılımcılara performans ve keşif odaklı bir yarış deneyimi yaşatacak.

L’Étape Marmaris by Tour de France programı:

6 Haziran Cumartesi

10.00 – Sporcu Yarış Kiti ve Çip Dağıtım İşlemleri

10.30 – Yarış Teknik Toplantısı

11.00 – L’Étape Marmaris by Tour de France Halk Sürüşü

7 Haziran Pazar

06.00 – Sporcu Geç Yarış Kiti ve Çip Dağıtım İşlemleri

07.30 – Sporcu Bilgilendirme Toplantısı

08.00 – Visa Maximiles Black L’Étape Marmaris by Tour de France Resmi Yarış Startı

12.30 – Yarış Finişi

13.00 – Ödül Töreni