Lucas Torreira gözyaşlarını tutamadı
2022'nin yaz ayında Galatasaray'a transfer olan ve Sarı Kırmızılılar'ın dört sene üst üste elde ettiği şampiyonluklarda önemli rol oynayan Lucas Torreira, şampiyonluk kutlamasında sahaya çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 23:11 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bugün tarihindeki 26. Süper Lig şampiyonluğunu RAMS Park'ta kutladı.
Kupa seremonisi öncesinde futbolcuların adı tek tek anons edildi. Galatasray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreria, anons edildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
30 yaşındaki yıldız, sahneye çıktığında gözyaşları içinde taraftarları selamladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ