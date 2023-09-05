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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira ve Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmedi! - Galatasaray Haberleri

        Lucas Torreira ve Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na davet edilmedi!

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Lucas Torreira ve Fernando Muslera, milli takım dışında kaldı! 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Şili ve Ekvador ile karşılaşacak olan Uruguay'da teknik direktör Marcelo Bielsa 25 kişilik kadroyu açıklarken birçok yıldız kadro dışında kaldı. Fernando Muslera ve Lucas Torreira'nın yanı sıra Sporting'in kaptanı Sebastian Coates ve Atletico Madridli Jose Maria Gimenez de kadroda yer almadı. Edinson Cavani ve Luis Suarez de 25 kişilik kadroya davet edilmezken Uruguay basını bu gelişmeyi, Bielsa 'yeni bir jenerasyon yakalama' hedefinde diye haberleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:21
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        Milli Takıma davet edilmediler!
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        Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) dün 2026 Dünya Kupası elemelerinin ilk iki maçı için çağrılan oyuncuların listesini yayınlarken Galatasaray'ın yıldızları Lucas Torreira ve Fernando Muslera, 25 kişilik kadronun dışında kaldı! 8 Eylül'de Estadio Centenario'da Şili'yi ağırlayacak olan ve ardından 12 Eylül'de Quito'da Ekvador'u ziyaret edecek edecek olan Uruguay'da Marcelo Bielsa, önemli oyuncuları kadro dışında bıraktı.

        Uruguay Milli Takımı'nın yakın dönemde simgeleşmiş isimlerinden olan Fernando Muslera, Lucas Torreira, Luis Suarez ve Edinson Cavani'nin dahil edilmediği kadroda Sporting'in kaptanı Sebastian Coates ve Atletico Madrid'in yıldız stoperi Jose Maria Gimenez de kadro dışında kaldı. Uruguay basını bu gelişmeleri, 'Marcelo Bielsa yeni bir jenerasyon yakalamak istiyor' olarak yorumladı.

        Haberlere göre Bielsa'nın milli takımda herhangi bir geçiş yapmadan ve mevcut tarihi oyuncuların performanslarından bağımsız olarak jenerasyon değişikliği yapmak istediği açık ifadeleri kullandıldı ve şöyle denildi:

        "Kariyerine Gremio'da devam eden 36 yaşındaki yıldız Luis Suarez ve Boca Juniors ile Copa Libertadores'in yarı finalisti Edinson Cavani'nin 2026'da oynaması zor görünütor. Bu nedenle kadrodaki en yaşlı oyuncu mart ayında 30 yaşına giren Sergio Rochet. Göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli husus ise Tabarez ve Diego Alonso yönetiminde milli takımın düzenli üyeleri olan ve yeni teknik direktör yönetiminde geriden mücadele etmek zorunda kalacak iki oyuncu: Sporting Portekiz'den Sebastian Coates (32) ve Galatasaray'dan Lucas Torreira (27). Her ikisi de antrenmanlarda olmalarına rağmen kadro dışı bırakıldı.

        Öte yandan, Bielsa'nın bir araya getirdiği kadroda her şey onun klasik 4-3-3 dizilişine sadık kalacağına işaret ediyor. Sadece iki alan referansı (Darwin Nunez ve Maximiliano Gomez) ve altı kanat oyuncusu belirledi: Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Facundo Torres, Cristian Olivera ve Maximiliano Araujo.

        Uruguay'ın sadece üç orta saha oyuncusuna sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda, listeyle teyit edilen bir başka ayrıntı da Nahitan Nandez'in sağ bekte oynamak için büyük bir aday olduğu. Dün yaptığı açıklamada orada mı yoksa orta saha oyuncusu olarak mı kullanılacağını bilmediğini açıkladı. Uruguaylı futbolcu "Bilmiyorum. Ne yapabileceğimi, ne katkıda bulunabileceğimi, Marcelo'nun benden ne istediğini göreceğiz. Nerede oynarsam oynayayım, başımın üstünde yerim var" dedi.

        MARCELO BIELSA KİMDİR?

        Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran 67 yaşındaki Marcelo Bielsa, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olimpik Marsilya, Lille ve son olarak Leeds United'da görev almıştı.

        Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Uruguay, Diego Alonso ile Aralık 2022'de yollarını ayırmıştı. Şubat ayında ise Marcelo Broli, geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.

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