Beşiktaş'a "futbol danışmanı" olarak yeniden dönmesi beklenen Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı İtalyan basınına yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple ilgili "Muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

KADROYU PLANLAYACAK

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yeni bir döneme başlayan Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Ekonomik anlamda sıkıntılı günlerden geçen siyah-beyazlılar, Luce ile birlikte yeni bir kadro planlamasına gidip gelecek vadeden yıldızları kadrosuna katmayı hedefliyor. Kısa süre önce ameliyat geçiren ve doktorlar tarafından haziran ayına kadar çalışmaması tavsiye edilen Rumen çalıştırıcının bu süreçte hem kendisini hem de kulüp yapısını görmesi, sonrasında da uzun vadeli planlamaya başlanması bekleniyor. Milli Takım'ın yenilenmesinde de pay sahibi olan Lucescu'nun Beşiktaş'a da yerli ve yabancı oyuncuların bulunduğu geniş bir transfer havuzuyla gelmesi bekleniyor.