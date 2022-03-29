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Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

Galatasaray, Beşiktaş ve Milli Takım'da da görev yapan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna'dan ayrılana kadar yaşadığı süreci anlattı

  • 01
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle, Dinamo Kiev'deki görevi gereği bulunduğu ülkeden ayrılmak zorunda kalan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna'daki insanlara iyi dileklerde bulundu.
  • 02
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Kiev'in saldırı altına alındığı ilk saatlerde şehirde bulunan Lucescu, "Gecenin bir yarısı uyandım ve 'Şubat ayında gök mü gürüldüyor?' diye düşündüm. Biraz zaman geçtikten sonra olayın farkına vardım. Bütün şehirde çok büyük bir panik hakimdi." ifadelerini kullandı.
  • 03
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Sözlerine devam eden Rumen teknik adam, "O sabah şehirdeki kimsenin umutlanmak için vakti yoktu. Herkes hayatta kalmak için deliler gibi koşuşturuyordu. Rusya'nın işgali, milyonlarca güler yüzlü insanın hayatları için koşmasına neden oldu ve muhtemelen birçoğu da bunu başaramadı." dedi.
  • 04
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Ukrayna'dan ayrılmak istemediğini söyleyen 76 yaşındaki teknik adam, "Ayrılmak, benim istediğim bir şey değildi. Ancak bir zaman sonra Bükreş'ten daha fazla yardım sağlayabileceğimi fark ettim. Romanya Elçiliği ve Dinamo Kiev yönetiminin ısrarları beni ayrılmaya ikna etti ancak takımdaki oyuncularıma ne olacağını öğrenmeden oradan ayrılmadım." ifadelerini kullandı.
  • 05
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Bükreş'e gittikten sonra oyuncularının ailelerini Ukrayna'dan çıkarmaya uğraştığını söyleyen Lucescu, "Ukrayna'dan ayrılmak içime sinmemişti. Yapabileceğimin en iyisini yaptım ve yaklaşık 80 kişiyi Bükreş'e getirdik. Ailelerinin güvenliğini sağlayarak, oyuncularımın da içini ferahlatmış oldum" diye konuştu.
  • 06
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Sözlerine devam eden teknik adam, "Dinamo Kiev'den Sergiy Sydorchuk'un 4. çocuğu Bükreş'te doğdu ve artık ailenin şehirle bir bağı oluştu." dedi.
  • 07
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Romanya'ya giderken gördüklerinden bahseden Lucescu, "Gidiş yolunda gördüğüm şeyleri unutmam mümkün değil. İnsanlar bir elinde valizi diğer elinde çocuğuyla sınır kapısına koşturuyordu. Gündemi takip etmek istiyorum ancak son zamanlarda haberleri izlemek beni çok yaralıyor." ifadelerini kullandı.

     
  • 08
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Bazı oyuncularının başlattığı kampanyaya değinen Lucescu, "Sydorchuk, Kryvtsov ve Stepanenko'nun Kiev'e kamyonlarca yardım gönderdiğini duydum ve bu beni çok duygulandırdı. Onların yaptığı şeyle gurur duyuyorum." sözlerini sarf etti.
  • 09
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Futbolun savaş ile olan ilişkisini değerlendiren Lucescu, "Biliyorum ki, insanlar savaşla boğuşurken futbol oynanmasına tepki gösterenler var. Ancak herkesin kendine has bir mücadele etme tarzı vardır ve insanların bu konudaki cesaretini kırmamak gerekir diye düşünüyorum." dedi.
  • 10
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Ukrayna Futbol Federasyonu ile görüştüğünü söyleyen Lucescu, "Ukrayna FF ile yaptığım görüşmede Dinamo Kiev ve Shaktar Donetskli oyuncuların Bükreş'te hazırlık yapıp Dünya Kupası elemelerine hazırlanmasını önerdim." ifadelerini kullandı.
  • 11
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Dinamo Kiev takımının akıbeti hakkındaki soruya yanıt veren Lucescu, "Takım şu anda Lviv'e yakın bir bölgede antrenman yapıyor. Tesisteki arkadaşlarımız bana her gün videolar gönderiyor ve ben de onlardan sadece fit kalmalarını ve biraz salonda çalışmalarını istiyorum." dedi.
  • 12
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Ukrayna'daki sezonu tamamlama fikri sorulan deneyimli teknik adam, "Romanya, Polonya ve İtalya gibi ülkelerin ev sahipliğinde böyle bir şey yapma fikri ortaya atıldı evet. Sezonu bitirmeyi gerçekten isterim ancak bu çok mümkün görünmüyor. Birçok takımdan çok fazla oyuncu ayrıldı." ifadelerini kullandı.
  • 13
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    8 yıl önce Shakhtar'dan ayrılan Lucescu, "Oradan ayrıldığımızda geri dönemeyeceğimi asla düşünmemiştim. Orada harika anılarım var ve Shaktar'da hayat gerçekten çok güzeldi." dedi.
  • 14
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Yaptırımlar hakkında konuşan Lucescu, "İşgal lehinde konuşan herkesin ağır yaptırımlara çarptırılmalı ancak bir sporcuya sırf Rus olduğu için ceza vermemelisiniz. Bu kötü dönem bittikten sonra ne yapacağız? Nasıl evlerimize barış içerisinde döneceğiz?" ifadelerini kullandı.
  • 15
    Lucescu, Ukrayna'da yaşadıklarını anlattı

    Son olarak Ukrayna halkına mesaj gönderen tecrübeli teknik adam, "Tek hayalim, Ukrayna'daki insanları tekrar gülümserken görmek." dedi. (Sporx)

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