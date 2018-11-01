Lucescu’dan Kasımpaşa’ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu Kasımpaşa Tesisleri’ne ziyarette bulundu.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yardımcısı Tayfur Havutçu ile gerçekleştirdiği ziyarette Lucescu, lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Lucescu, daha sonrasında tesisleri gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ