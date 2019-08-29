İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, 9 yaşındaki kızı Xana'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Enrique, İspanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden kemik kanseri tedavisi gören Xana ile ilgilenebilmek için istifa etmişti.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR